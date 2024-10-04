За 24-летний период 1969-1993 демократ был президентом США лишь 4 года, и это бывший губернатор Джорджии Джимми Картер (президент в 1977-1981), который ещё жив и которому совсем недавно — 1 октября — исполнилось 100 лет.

Видео дня

Ещё начиная с его предшественника Джеральда Форда никто из американских президентов не умирал раньше 93, но 100 лет при жизни пока что не было никому.

Картер сейчас известен в Соединённых Штатах прежде всего как "тот, кто был перед Рейганом", ибо каких-то важных собственных достижений у него практически и не было.

А всё началось с того, что после своей инаугурации он, устраивая завтрак с лидерами Конгресса, их банально не накормил: вместо обычного меню подали только кофе с печеньем.

Спикер Палаты представителей (между прочим, тоже демократ) был настолько обижен и разозлён, что даже почти сразу ушёл с "завтрака". Так что плодотворного сотрудничества между главными ветвями власти не получилось с самого начала.

Как результат — когда прошло 4 года, Картер проиграл выборы Рейгану с фантастическим счётом 49:489 (это по голосам в коллегии выборщиков), потому как дерзкий республиканец тогда победил в 44 (!!!) штатах.

Кстати, если сравнивать их успехи (это уже не о голосах, это про деятельность), то и здесь такого контраста между любым президентом и его преемником Америка ещё, наверное, не знала.

Нельзя экономить на спикерах. Камале на заметку.