Маємо в Європі агентів Кремля в особах Орбана в Угорщині та Фіцо у Словаччині. Непевна ситуація в Чехії. Хоча там і переміг ворожий нам Бабіш, але вирішальну роль відіграє все-таки президент. В інших країнах є теж недружні нам політики, але вони не при владі.

Видео дня

Ворожими до України можуть стати Нідерланди, хоча ця країна досі займає дружню до нас позицію і допомагає фінансово і військово.

29 жовтня в Нідерландах відбудуться дочасні парламентські вибори. Соціологи пророчать перемогу Партії свободи Герта Вілдерса. Він вийшов із коаліції - тому й нові вибори.

Партія свободи вимагає впровадження антиміграційної програми, в якій передбачено патрулювання армією кордонів і відмова від прийому біженців.

Ще 2018 року Вілдерс у Москві зустрівся з депутатами Держдуми, заявивши, що настав час партнерства замість ворожнечі. І це на тлі збиття літака Росією, в якому загинули і громадяни Нідерландів.

Лідер Партії Свободи закликає зосередитись на власній безпеці своєї країни, що унеможливлює допомогу Україні. Він не підтримав пропозицію уряду надати Україні додаткову допомогу в розмірі трьох з половиною мільярдів євро.

Щодо українських чоловіків у Нідерландах, Вілдерс запропонував відправити їх додому.

Лідер Партії свободи спекулює на проблемі житла. Нині в Нідерландах 57 охочих на квартиру. Люди вірять, що Вілдерс зможе розв'язати цю проблему, що додає йому голосів виборців.

Попри ймовірну перемогу на парламентських виборах, ще не факт, що Вілдерс стане прем'єр-міністром Нідерландів. Але маємо пам'ятати, що Кремль не дрімає...