Сталин за четыре года войны был в Берлине, а Путин даже не приблизился к Киеву, – президент Финляндии

За почти четыре года полномасштабной войны в Украине Россия не смогла приблизиться к Киеву, несмотря на свои первоначальные намерения. За аналогичный период во времена Второй мировой войны Сталин оказался в Берлине, тогда как российское войско до сих пор не достигло своих стратегических целей.

Об этом в интервью агентству Associated Press заявил президент Финляндии Александр Стубб. Политик подчеркнул, что нынешние обстоятельства показывают неспособность России выполнить задуманное.

"Во время Второй мировой войны Сталин за четыре года был в Берлине. Мы воюем уже почти четыре года, а Россия даже не приблизилась к Киеву, и они не достигнут своей цели", – отметил Стубб.

Другие заявления президента Финляндии

Во время разговора с журналистами Associated Press Александр Стубб заявил, что до весны шансов на перемирие в российско-украинской войне нет. По мнению президента, для достижения прекращения огня необходимо решить три вопроса: гарантии безопасности для Украины, восстановление экономики и определение подхода к территориальным претензиям.

По словам президента Финляндии, российский диктатор Владимир Путин не меняет своих целей. Он и в дальнейшем стремится лишить Украину независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Стубб подчеркнул, что давление на Россию должно значительно усилиться, в частности при участии президента США Дональда Трампа и европейских лидеров. Для усиления влияния на страну-террористку, политик предлагает использовать сотни миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе в качестве обеспечения для финансирования Украины, а также наращивать военное давление на Россию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, глава турецкой дипломатии Хакан Фидан заявил, что сейчас российско-украинская война проходит свою "худшую точку": и агрессор, и жертва нападения сконцентрировались на уничтожении вражеской транспортной инфраструктуры и энергетики. Однако эта война также в конце концов завершится переговорами. И оптимальным местом для их проведения является Турция

Также сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новые заявления относительно российско-украинской войны. По его словам, обе стороны якобы не хотят мира, и поэтому внешние силы должны убедить Россию и Украину заключить его.