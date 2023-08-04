Ссора Украины и Польши: если не прекратить, Россия "проглотит" страны по одной

Взаимоотношения Украины и Польши, как и подобает соседям, не всегда бывали безоблачными. Вот только несколько довоенных примеров. Так, в 2018 году президент Польши Анджей Дуда подписал противоречивый закон об Институте национальной памяти, по которому, в частности, вводилась уголовная ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов". Чуть позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Гитлером.

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"Один раввин (не назвал кто именно. – Ред) высказал свой взгляд на историю. Он говорил о трех преступниках на "Х" - Гитлере, Гиммлере и Хмельницком [по-польски Hitler, Himmler и Chmielnicki]. Это герой для наших соседей, а для нас – тот, кто фактически привел к первому упадку Речи Посполитой", – сказал польский чиновник.

Российское вторжение отодвинуло в дальний угол исторические противоречия. Стало ясно, что только вместе можно удачно противостоять нашествию Кремля. Через несколько месяцев после начала войны, тот же Анджей Дуда уже говорил, что Украина "на десятилетие, а может, дай Бог, на века братское для Польши государство".

Эйфория разносторонней помощи в начале вторжения со временем перешла в более прагматичное русло. Это вылилось в то же ограничение для украинской сельхозпродукции, которое инициировали ряд соседних стран, в том числе и Польша.

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Начало скандала

После того, как стало ясно, что украинское зерно не желательно в ряде стран ЕС, президент Владимир Зеленский назвал "откровенно неевропейским" решение о продлении ограничений на импорт сельхозпродукции. Весьма эмоционально раскритиковал такие планы и премьер-министр Денис Шмигаль. По его словам, это недружественный и популистский шаг, который ударит по экономике Украины и мировой продовольственной безопасности.

"Польские власти будут поддерживать Украину только в том, что выгодно для Польши", - заявил заместитель главы польского МИД Павел Яблонский. Так он отреагировал на слова украинской власти, добавив, что "это не слишком дипломатическое, не слишком рассудительное заявление". Замглавы МИД Польши уточнил, что Варшава предоставляет Киеву "огромный объем поддержки". Он призвал не проявлять агрессию, а проанализировать, что Польша действительно сделала для Украины.

Кто, кому и за что должен

После первой волны высказанных недовольств казалось, что ситуация сошла на нет. Но на свет вышли другие факторы. Один из них – совсем скоро в Польше пройдут парламентские выборы. Политики страны делают множество резких заявлений, направленных на мобилизацию своих избирателей. Та же правящая партия "Право и справедливость" прибегает к резким высказываниям, подчеркивающим поддержку местного производителя и спасение фермеров, а потому не допустит украинское зерно на польский рынок.

Продолжение истории началось со слов главы Офиса по вопросам международной политики в канцелярии президента Польши Марчина Пшидача.

В интервью польским СМИ он сказал, что Украина действительно получила большую поддержку от Польши, но мало благодарят.

"Я считаю, что ей стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы. Важнее сегодня защита интересов польского фермера. У нас время жатвы. Польское зерно необходимо убирать, хранить и распределять по достойной цене. Что касается Украины, она действительно получила большую поддержку от Польши. Думаю, ей стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша играла для Украины в последние месяцы и годы".

Украинская сторона ответила словами заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Сибига, который назвал безосновательными заявления о том, что Украина вроде бы недостаточно ценит соседскую помощь.

"Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать обществу мнение, что Украина не ценит помощь от Польши. Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, не имеющая ничего общего с действительностью. Манипуляция. А реальность – дружеский и открытый диалог президентов Украины и Польши, между которыми присутствует высокий уровень взаимопонимания и взаимного доверия. Реальность – неоспоримый факт, что Украина ежедневно благодарит Польшу и другие страны-союзники своей высокой жертвенностью и храбростью наших героев на поле боя. Именно украинцы сегодня защищают ценности и безопасность нашего региона и делают это также в интересах Польши и всего свободного мира", - отметил Андрей Сибига.

Обменом словесными любезностями дело не ограничилось: 1 августа МИД Украины вызвал для объяснений польского посла, на что польский МИД ответил зеркально, вызвав украинского посла.

Разрядка Зеленского

С каждым последующим заявлением, звучавшим из обеих столиц, градус диалога только повышался. Казалось еще чуть-чуть и вспыхнет так, что будут тушить долго. Но в условиях войны противоречие союзников – не только их проблемы, поэтому снизить накал взялся Владимир Зеленский, который опубликовал заявление, поблагодарив Польшу за поддержку и призвал взглянуть на ситуацию спокойнее.

"Украина борется за свою свободу и всю Европу, и мы благодарны каждому народу, который нам помогает. Очень дорожим исторической поддержкой Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещины в этом щите не должно быть", – заявил Владимир Зеленский.

Он призвал обе стороны быть едиными и не портить отношения.

"Мы не дадим никаким политическим соображениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоции точно следует охладить. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", – добавил президент.

Россия потирает руки

В Москве, конечно, радуются такому ходу событий и злорадствуют. Так, пресс-секретарь президента России Песков считает, что противоречия между Украиной и Польшей будут только расти:

"У самих поляков много претензий к Украине, разные исторические события между этими странами, которые мы хорошо помним, также наложили глубокий отпечаток на современный характер их взаимоотношений. Вот сейчас польским фермерам очень не нравится украинское зерно, польским гражданам очень не нравятся расходы своего бюджета на беженцев из Украины, абсолютно не собирающихся никуда возвращаться и все больше и больше требующих для себя преференций".

Представитель Кремля забыл лишь добавить, что они не жалеют средств и финансов, чтобы внести раздор в украинско-польские отношения.

Обе стороны должны спокойнее реагировать на взаимные изречения

Ситуации, когда два государства пытаются разрешить экономические противоречия – нормальная практика. Другое дело, что форма выражения позиции, которую избрали украинские и польские чиновники, неприемлема, тем более в военное время, – считает экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Когда экономические кабинеты выражали недовольство действиями друг друга – это еще было понятно, но высказывание представителя польского президента о неблагодарных украинском - совсем другое дело. Заявления такого толка преследуют цель не разрешить какие-либо противоречия, а наоборот, поднять градус противостояния сторон. Так и вышло. Ответ украинской стороны не заставил себя ждать. Да, надо отметить, что с нашей стороны она также была несколько эмоциональна, но это ответ – на ответ, ведь мы равноправные партнеры", – говорит Владимир Огрызко.

По мнению экс-министра иностранных дел, выход из этой ситуации будет найден, ведь Украина и Польша сегодня очень нужны друг другу в противостоянии российской агрессии.

"Украино-польские отношения имеют прочную базу, поэтому их такими вещами не разрушить. И все же мы должны быть умнее, чтобы не дать повод радоваться общему врагу – России. Ведь история всегда показывает – если мы ссоримся, то от этого выигрывает Москва. Последние безумные заявления Путина о том, что Польша спит и видит, как бы захватить запад Украины, как раз и говорят о том, что россияне не оставили планов вносить раздор в наши с поляками отношения. Поэтому нужно следить и тщательно подбирать форму и средства для общения", – отметил Владимир Огрызко.