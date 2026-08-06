США возобновили полноценный обмен разведданными с Украиной – Politico

По оценкам экспертов и американских законодателей, обмен разведывательной информацией между США и Украиной вернулся к прежним высоким показателям. Это решение стало ключевым фактором, позволившим Киеву "стабилизировать линию фронта и перехватить стратегическую инициативу" в критический период военных действий.

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В частности, налаживание сотрудничества в сфере разведданных позволило украинским войскам усилить удары по России. Об этом сообщает Politico.

Усиление ударов по РФ и позиция конгрессменов

Члены комитетов Сената США по разведке и вооруженным силам подтверждают активизацию сотрудничества. Сенатор-демократ Марк Уорнер отметил, что возобновление обмена данными уже "помогло Киеву получить преимущество", а использование украинских БПЛА и ракет большой дальности для ударов вглубь территории РФ укрепило позиции страны.

С этим согласен и сенатор-республиканец Джон Корнин. Он утверждает, что "Украина переломила ход событий, а все любят победителей". В свою очередь, сенатор Тим Кейн подчеркнул рост уверенности и эффективности в коммуникации между сторонами по сравнению с прошлым годом.

В июле серия точечных украинских атак по объектам российской энергетической инфраструктуры вынудила Москву временно прекратить экспорт дизельного топлива. Джордж Баррос из Института изучения войны обратил внимание, что именно американские разведданные сделали эти удары усиленными и более точными, создав условия для давления на Кремль.

Политический контекст

В Politico считают, что рост военных успехов Украины положительно сказался на авторитете президента Владимира Зеленского в глазах Дональда Трампа. Несмотря на то, что переговорная команда Белого дома была отвлечена конфликтом с Ираном, Киев сумел продемонстрировать высокую эффективность на поле боя.

В Белом доме детали расширения взаимодействия не раскрыли, но заявили, что президент США по-прежнему сосредоточен на поиске дипломатического решения и стремится к завершению войны через мирное соглашение. ЦРУ и Управление директора национальной разведки от комментариев отказались.

Взаимовыгодное сотрудничество

Сотрудничество между Вашингтоном и Киевом носит двусторонний характер. Бывший посол США в Украине Джон Хербст и эксперт Совета по международным отношениям Стивен Сестанович отмечают, что Украина обладает уникальной и глубокой информацией о происходящем внутри России.

Кроме того, в условиях противостояния США с Ираном украинская сторона выразила готовность передать Вашингтону разведданные, подтверждающие оказание Россией помощи Тегерану, что дополнительно укрепляет партнерские отношения между странами.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что теперь украинская армия будет наносить удары по российским ракетно-пусковым установкам в Брянской области.

Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский сообщил о новых решениях в сфере оборонного сотрудничества с международными партнерами. По его словам, Украина работает над получением дополнительных пакетов поддержки для противовоздушной обороны, расширением производства западного вооружения на своей территории и углублением сотрудничества с США.

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