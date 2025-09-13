'Россия тестирует реакцию НАТО': Шмыгаль и Келлог обсудили возможность получения новых систем Patriot

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом. Они обсудили поддержку Украины со стороны НАТО.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram. Министр обороны выразил благодарность за мощную помощь со стороны США для Украины.

Шмыгаль проинформировал Келлога о результатах продуктивного заседания в формате "Рамштайн", где Украина получила четкие сигналы поддержки.

Стороны обсудили возможность получения армией Украины новых систем Patriot и боеприпасов к ним.

Также Кита Келлога и его делегацию ознакомили с текущей ситуацией на фронте и деталями российской провокации против Польши.

"Такими действиями Россия тестирует реакцию НАТО, поэтому ответ союзников должен быть скоординированным и решительным", - подчеркнул Шмыгаль.

Министр призвал усилить санкционное давление на страну-агрессора Россию.

Денис Шмыгаль поблагодарил США за поддержку и лично генерала Келлога за его усилия для приближения справедливого и прочного мира.

Шмыгаль на "Рамштайн" назвал Patriot насущной потребностью Украины

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая состоялась 9 сентября, министр обороны Украины Денис Шмыгаль назвал основные "критически важные" направления для адекватного ответа Украины на эскалацию со стороны России.

Шмыгаль отметил, что насущной потребностью являются дополнительные системы Patriot, которых нужно как минимум 10, а также ракеты для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и HAWK. Этот вопрос неотложный, ведь Россия планирует новые удары по нашей энергетике и инфраструктуре, подчеркнул министр.

Среди других главных направлений министр определил "регулярные поставки пакетов вооружений", а также "санкции, чтобы у России оставалось меньше ресурсов для войны".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сравнил Кита Келлога с системой Patriot и предложил ему гражданство. По словам главы государства, во время визитов Келлога в Украину Россия не наносит массированных ударов. Зеленский пошутил, что Келлог является не худшей противовоздушной обороной для Украины, чем Patriot.

