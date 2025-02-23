Говоря о реальности американской угрозы отключения Украине Старлинка, Reuters знает, о чём сообщает. И если независимая Украина сознательно и грамотно избрала себе миссию быть тенью не мордора, а Соединённых Штатов, то не следует от избранной миссии уклоняться, ведь это уже становится смертельно опасным.

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Сразу все трое действующих президентов США — Маск, Трамп и Вэнс — призывают Украину помнить об её почётном месте в глобальном мире.

Впрочем, выбор есть всегда. Не нравится быть тенью Америки — есть возможность снова стать тенью оркостана и знать уже своё место именно это. Для такого исхода достаточно просто ничего не делать и продолжать в беспамятстве умничать о каких-то красных линиях (больше напоминающих красную тряпку).

Кстати, всё идёт к тому, что полезными ископаемыми Украины в любом случае будут распоряжаться США, и вопрос лишь в том, кто их им передаст — то ли ещё успеет Украина, то ли уже мордор, который обещаний на этот счёт пока не жалеет.