США однажды очень активно начали процесс примирения с россиянами. Это настораживает. Интервью с Леоновым

Президент США Дональд Трамп очень активно начал свою "миротворческую" миссию по урегулированию войны в Украине. Трамп и представители его администрации на сегодняшний день установили достаточно тесные и теплые взаимоотношения с Кремлем. Хотя администрация США заявила, что хочет долговременного урегулирования, украинцы и европейцы обеспокоены тем, что Трамп может договориться с тем, что Трамп может договориться.

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Прекращение огня, выборы и подписание окончательного соглашения: таковы основные предложения Трампа по урегулированию на сегодняшний день. В то же время никакой конкретики по гарантиям безопасности для Украины. Что бы ни решил президент США, ясно одно – путь к соглашению остается крайне неопределенным, поскольку Путин не изъявляет желания пойти на компромисс относительно своих давних требований, а его цель – полный захват или уничтожение Украины, очевидно, не изменилась.

Своими мнениями относительно потенциального развития событий в мирном процессе в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

– Агентство Bloomberg публикует три варианта вероятного развития событий по мирному урегулированию в Украине. Первый состоит в том, что оккупированная РФ территория останется во взвешенном состоянии, но в ближайшем будущем фактически будет под контролем Москвы. Украина получит какие-то гарантии безопасности и только во время переговоров будет решено, насколько они будут сильными. Если европейцам удастся наладить хорошую линию связи с Белым домом, они постараются убедить Трампа сохранить поддержку США Украины до тех пор, пока страны ЕС смогут самостоятельно нарастить собственные возможности.

– Действительно, такой вариант, по-моему, выглядит достаточно реально. Вариант, когда Россия удерживает оккупированные территории, но это не признается международным сообществом, достаточно рабочим. Главный вопрос, насколько будут сохраняться санкции Запада против России в период этой оккупации. Это очень важный вопрос. Для Украины ответ ясен – они должны быть бессрочными, пока РФ оккупирует украинскую территорию. Вместе с тем в США начали говорить, что после подписания мирного договора санкции нужно будет снимать. Это плохой знак.

Россия нарушила международное право, если агрессор не возвращает территорию, то должны удлиняться действия санкций. Если будет достигнуто невыгодное для Украины перемирие, то голоса, выступающие против продления санкций, будут говорить с двойной силой. Пока только Европа настроена для нас положительно. Есть очередной антироссийский пакет санкций с ее стороны, а вот в отношении США, к сожалению, есть вопросы. Они как-то очень активно начали процесс примирения с россиянами. Это настораживает.

Что касается миротворцев, то это действенный вариант для нас. Однако пока очень мало конкретики. По некоторым данным, уже говорят о 25-30 тысячах, при том, что разговор должен идти минимум о 100 войсках. Очевидно, эту коалицию нужно расширять. Пока что открыто о отправке своих солдат в Украину говорят во Франции и Великобритании. Можно вспомнить заявление премьера Италии Джорджи Мэлони, которое говорило, что Италия может рассмотреть этот вопрос. Мне кажется, в этом контексте можно говорить со странами Скандинавии и Балтии, которые действительно очень помогают Украине.

Однако возникает важный вопрос, действительно ли такой шаг является гарантией того, что Россия не нападет снова. Мне кажется, это главное узкое место, которое сейчас обсуждается. Пока никаких действенных инструментов мы не услышали.

– Относительно оккупированных территорий. Кот Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине, говорит, что будет определенное специальное соглашение, которое закрепит потенциальную потерю территории. Мол, Украина может ее не признать, как другие страны мира. И он приводит пример Советского Союза. Мол, смотрите, были страны Балтии, оккупацию которых Запад фактически не признал.

О том, Келлог почему-то не отмечает, что через определенный промежуток времени в Соединенных Штатах, Запад в целом спокойно обстояли дела с Советским Союзом и в экономическом, и в политическом, и в культурном плане. Не кажется ли вам, что это потенциальное специальное соглашение представляет очень большую угрозу для будущего процесса возвращения оккупированных территорий?

– Очевидно, я не знаю, как вообще Украина может как-то с этим согласиться. То есть единственный возможный вариант – Украина может взять на себя обязательство возвращать эти территории исключительно по дипломатическому пути, но все же возвращать. Чтобы согласиться на такой вариант, Украина должна получить интересные предложения. Например, некоторое время назад в администрации президента США обсуждался вопрос, что Альянс раскрывает свой зонтик над неоккупированной частью Украины, а оккупированные территории выносят за скобки и, по существу, Украина уже сама думает, как их возвращать.

Конечно, если даже юридически оккупированные территории не будут признаны Западным миром, но произойдет вернется к статусу, которое было до полно масштабного вторжения России, речь о торговле, об отмене большинства санкций, то это фактически будет поощрением агрессии. Тогда действительно можно говорить о том, что Путин выиграл не только у Украины, но и стран Запада, и это, очевидно, опять же, может подтолкнуть к нестабильности во всем мире.

– В Bloomberg отмечают, что идеальный для Украины вариант окончания войны и подписания мирного соглашения, если США и Европа предоставят гарантии безопасности. Четкие и достаточно жесткие по отношению к России. Как это может быть, чтобы реально сдержать Россию, пока не говорят. Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский на днях отметил, что Украина рассмотрела бы даже такие гарантии, которые страны Запада предоставили Израилю.

Сегодня говорят и о другом варианте – Украина может получить членство в НАТО автоматически, если Россия нарушит соглашение о прекращении огня. Американские СМИ пишут, что это активно обсуждается в Сенате США.

– Конечно, израильский сценарий привлекателен, но давайте будем честными, на его реализацию уходит не один десяток лет. Ибо Израиль, как союзник Соединенных Штатов, строил свой военно-промышленный комплекс все это время. И сейчас израильский ВПК настолько мощный, что его, скажем так, продукцию охотно покупают те же страны НАТО.

Для Украины иметь свой мощный ВПК, который сможет обеспечить самостоятельно страну для отражения агрессии, это, пожалуй, идеальный вариант. И таким образом, Украина будет не просто желанной частью западного мира, но и необходимой, поскольку будет важнейшим элементом гарантии безопасности европейского континента. Но для этого нужно время и огромные деньги. И, очевидно, если Россия, например, рассматривает повторение агрессии в пределах короткого срока в 5-10 лет, то этого времени может не хватить. Но в этом направлении, безусловно, нужно работать.

На мой взгляд, если говорить о реальных действенных гарантиях безопасности именно сегодня, то нужен корейский вариант, когда есть военный союз с Соединенными Штатами. На территории Южной Кореи не менее семи военных баз США. Это более серьезная гарантия от злости.

Что касается второго направления, что Украина автоматически становится членом Альянса, то на самом деле здесь большой вопрос. Ибо, с одной стороны, это выглядит привлекательно, а с другой стороны, мы должны помнить, что демократия – это процедура. И если завтра все страны НАТО даже скажут, что да, Украина будет членом Альянса, то для того, чтобы эта идея была реализована, нужна ратификация всех парламентов стран-членов. Эта идея, мне кажется, требует отдельного соглашения между Украиной и Альянсом, которое должно быть ратифицировано во всех странах НАТО. Тогда, да, это будет юридически обязывающий документ, и тогда об этом можно говорить. Ибо, если это будет просто обещание, то, очевидно, чтобы не произошло в решающий момент, что на бумаге хорошо выглядит, а на самом деле это просто пустая бумажка, которую нельзя реализовать.

– Последний вариант, который приводит Bloomberg, самый ужасный по их мнению – президент США потеряет интерес к будущему Украины еще до прекращения огня. В этом варианте Вашингтон прекратит финансовую и военную поддержку, оставив решение проблем с Россией в странах Европы. Учитывая обострение отношений между Украиной и США, которое мы видим в последние дни, такое развитие событий возможно?

– Действительно, это очень плохой сценарий, но я бы хотел сказать, что все же он не столь реалистичен, как кажется на первый взгляд. Во-первых, давайте вспомним, как Трамп неистово критиковал предыдущего президента США Джо Байдена за выход из Афганистана. Для Америки, для ее репутации, такой разворот от вопросов Европы, от Украины будет огромным ударом по самому Трампу по его амбициям сильного лидера мирового масштаба.

Второй момент. Европа, от которой Трамп требует субъектности в оборонных вопросах и которая в этом направлении движется, как бы мы ни критиковали европейцев, они начали перемены, начали развивать свой ВПК. Создали комиссара по вопросам обороны и космоса. Это означает, что ЕС начал движение от экономико-политического союза в сторону экономико-политико-военного союза, потому что унификация, координация военных и военно-промышленных программ это как раз об этом. Вопрос опять-таки во времени и в деньгах, которые Евросоюз должен в это вложить.

Если Трамп захочет совершить такой разворот, то тогда он может столкнуться с другими проблемами. К примеру, он фактически начал торговую войну с Китаем, когда ввел недавно пошлины и санкции на 600 миллиардов долларов. Но есть важный момент, для того чтобы сдерживать Китай, Трамп не может обойтись без Европейского Союза. И здесь есть такой, знаете, момент, когда возможны соглашения и договоренности, в том числе и по безопасности Украины.

– Госсекретарь США Марко Рубио говорит, что в ближайшие дни покажут, насколько Путин настроен по отношению к миру.

– Действительно, есть проблема, насколько можно доверять Путину. Американцы хотят, кроме собственно прекращения огня, понять, как верифицировать это прекращение огня, и что будет, если этого не произойдет. Это принципиальные вопросы. Должен быть четкий механизм, как наказывать Россию, если она не пойдет на прекращение огня или нарушит определенные договоренности после этого процесса. Этот вопрос пока открыт.

К сожалению, все переговоры, разговоры, они проходят в максимально закрытом режиме. Есть большое количество сценариев, истоков и так далее, которые создают информационный хаос, достаточно трудно анализировать, обсуждать, потому что очень часто эта информация носит противоположный характер. И очевидно, что для того чтобы это прекращение огня могло быть эффективным, должны быть четкие договоренности и механизм, который будет донесен до Путина, что будет, если он не пойдет на эти договоренности.

Также огромный вопрос, на какие уступки московский диктатор пойдет в пределах того же перемерия или после подписания мирного соглашения. Пока что у нас нет никакой информации по этому поводу.

– Создание вооруженных сил Объединенной Европы. Президент Украины отметил, что Вооруженные Силы Украины могут стать основой для единой европейской армии, нужно только политическое решение. В то же время сами европейцы почему-то достаточно скептически относятся к этому процессу. Например, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по этому призыву Зеленского отметил, что Европа пока не будет объединяться в единую армию.

– Создание общей европейской армии – это не только просто время и деньги. Это фактически демонтаж некоторых элементов безопасности, которые строятся на современных вооруженных силах тех или иных стран Европы. Возможно, сейчас на начальном этапе нужно усиливать армии стран Европы, чтобы потом рассматривать вопрос, каким образом объединять. Тем более механизмы, например, функционируют совместные подразделения Франции и Германии. Есть общая бригада Украины, Литва и Польша. И эти механизмы работают и их можно реализовывать в рамках развития общих вооруженных сил. Сейчас, по-моему, главный вопрос, и мне кажется на этом как раз акцентируются европейские политики, не отвлекаться, потому что это поставит еще одну сложную задачу, а заняться развитием собственных ВПК.