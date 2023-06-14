США могут предложить Украине 'гарантии безопасности' по аналогии с Израилем: в NYT объяснили, что это значит

Многие страны-союзники, особенно из стран, граничащих с Россией, хотят предоставить Украине твердую политическую приверженность членству в НАТО в преддверии саммита, который состоится в следующем месяце в Вильнюсе, Литва. Однако лидер США Джо Байден с осторожностью относится к вопросу когда и как Киев присоединится к Альянсу. При этом Штаты могут предложить нашей стране "гарантии безопасности", которые в Белом доме называют "израильской моделью".

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Она предполагает 10-летние обязательства по обеспечению США безопасности нашей страны. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам представителей администрации президента Байдена, идея состоит в том, чтобы убедить российского диктатора Путина в том, что поток оружия в Киев и подготовка украинских военных не прекратится, а также выкачать часть политики из эпизодических дебатов о том, сколько помощи предоставить Украине в ближайшие шесть месяцев или год.

Но, как отметило издание, это не те "гарантии" безопасности, к которым стремится президент Владимир Зеленский. Те, кто настаивает на большей приверженности Украине, утверждают, что только членство в НАТО и защита его обетом коллективной обороны могут гарантировать безопасность страны.

Что собой представляет "израильская модель"

Израиль не является членом НАТО, и США не обязаны использовать свою армию для защиты этой страны в случае войны. Тем не менее Израиль еще со времен Второй мировой войны получает значительные объемы американской помощи. К примеру, в 2019 году страны заключили десятилетнее соглашение о военной поддержке на 38 миллиардов долларов.

Чего ждать Украине

Учитывая опыт Израиля и отношения, которые сложились между Украиной и западными партнерами в течение 2022-2023 годов, можно предположить, что этот "Киевский договор" будет не двусторонним, а многосторонним. В то же время он, скорее всего, будет сохранять базовые принципы израильского соглашения: партнеры будут ежегодно выделять определенные средства, на которые Киев сможет приобрести у них ту или иную военную технику, оружие или боеприпасы. К примеру, за деньги, которые выделят Германия, Франция и США, Украина сможет приобрести нужное вооружение соответственно у Германии, Франции и США. Или же это будет ряд отдельных двусторонних договоров, что сути не меняет.

При этом остается открытым вопрос: что будет с форматом "Рамштайн" после подписания этого "Киевского договора"? Новый договор безопасности будет действовать параллельно, как проект долгосрочной работы на перспективу, или же заменит нынешний формат военной помощи Украине?

Как сообщал OBOZREVATEL:

– заместитель министра обороны Владимир Гаврилов высказал мнение, что на саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) Украина получит алгоритм вступления в этот военно-политический союз. А после завершения войны страна будет членом НАТО;

– при этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в США считают, что на саммите НАТО страны блока окажут Украине очень мощную поддержку. Речь может идти, как о политической, так и о практической помощи;

– также президент Польши Анджей Дуда считает, что на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе, должно быть принято четкое решение о членстве Украины в Альянсе. Понятная перспектива членства в этом военно-политическом союзе является наибольшим ожиданием Украины и должна стать одной из главных задач саммита.

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