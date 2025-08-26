"Не хочу заниматься только обороной": Трамп намекнул, что может переименовать Пентагон в Министерство войны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул, что может переименовать Пентагон в Министерство войны уже в ближайшее время. Он напомнил, что во время Первой и Второй мировых войн ведомство называлось "Министерство войны" и именно тогда США одержали ряд важных побед.

Об этом глава Белого дома сказал на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Ли Чже Меном, сообщает Politico. Однако любое изменение названия Пентагона потребует одобрения Конгресса, ведь ведомство было создано законом, принятым еще несколько десятилетий назад.

"Когда мы выиграли Первую мировую войну, Вторую мировую войну, его (Пентагон. – Ред.) называли Министерством войны. И для меня это действительно так и есть. Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда это было Министерство войны. Затем мы изменили его на Министерство обороны", – отметил Трамп.

Что известно о Министерстве войны

Ведомство существовало с 1789 по 1947 год, когда администрация 33-го президента США Гарри Трумэна разделила его на армию и Воздушные силы, объединив их с тогда еще самостоятельным Военно-морским флотом. В результате был создан новый орган – Министерство обороны, получившее статус ведомства уровня кабинета.

Трумэн стремился изменить название, чтобы предоставить руководителю Пентагона более широкие централизованные полномочия над всеми видами войск, в частности над флотом, сохранявшим значительную автономию до завершения Второй мировой.

Трамп планирует переименовать Пентагон

В последнее время Трамп намекает на возможность возвращения старого названия, называя главу Пентагона Пита Хегсета своим "военным министром" и заявляя, что предыдущее изменение было обусловлено политкорректностью.

"Если вы посмотрите на старое здание рядом с Белым домом, вы увидите, где раньше была должность министра обороны. Затем мы стали политкорректными, и они назвали ее министром обороны", – сказал он.

Эта инициатива носит символический характер. Трамп отмечал свою роль в мирных инициативах по всему миру, однако попытка переименовать Министерство обороны демонстрирует его готовность так же акцентировать внимание на военной силе США за рубежом.

"Я не хочу быть только в обороне. Мы также хотим быть в нападении", – заявил Трамп.

В Пентагоне переадресовали вопрос в Белый дом, где заместитель пресс-секретаря Анна Келли ответила: "Следите за новостями!"

