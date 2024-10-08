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Валерий Чалый
Валерий Чалый

Блог | США должны помнить, что бушующие "ураганы" в Украине могут их накрыть не меньше, чем "милтоны"

США должны помнить, что бушующие 'ураганы' в Украине могут их накрыть не меньше, чем 'милтоны'

То, что Президент США Джозеф Байден отложил визит в Германию – не станет само по себе проблемой, если и встреча в формате Рамштайн также будет перенесена. ￼

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Причина, конечно, для украинцев может показаться недостаточно убедительной, но к приближению ураганов в США относятся психологически примерно так, как украинцы сейчас к летящим на их головы ракетам.

Так что пожелаем партнерам преодолеть эту стихийную беду с наименьшими жертвами и потерями и не забывать, что самые большие "ураганы" - региональные войны в Европе и на Ближнем Востоке, могут пронестись так, что по своим последствиям накроют и тех, кто по ту сторону Атлантики еще больше, чем любые "милтоны".

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