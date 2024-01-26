24 января в Белгородской области был сбит самолёт ИЛ-76 военно-транспортной авиации РФ. Россия утверждает, что на борту самолёта находились 65 украинских военнопленных, транспортировавшихся якобы для обмена. Обстоятельства сбития самолёта и личности всех пассажиров на нём ещё неизвестны. Доверять российским официальным заявлениям никак нельзя.

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Москва постоянно лжет, как и в случае с трагедией сбивания над Донбассом рейса МН17 в 2014 году. Доказательств гибели на борту граждан Украины пока нет. Киев настаивает на международном расследовании инцидента, ведь Россия не просила о воздушном коридоре и не сообщила Украине о намерении транспортировать пленных самолетом, что всегда делала в рамках предварительных обменов. Учитывая, что самолёт Ил-76 принадлежал к 117-му военно-транспортному авиационному полку, неоднократно задействованному в перевозке оружия и боеприпасов для убийства украинцев, он был законной военной целью. Независимо от реальных обстоятельств инцидента поведение российской стороны является явной провокацией.

По информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в российском плену до сих пор находятся более 8 тысяч пленников, среди которых более 1,6 тысячи - гражданские. Заявлением о транспортировке украинских пленников в Ил-76 Россия фактически признала, что намеренно подвергала военнопленных опасности, что является грубым нарушением Женевской конвенции. Возникают объективные основания для беспокойства по поводу угрозы жизни украинских граждан из обнародованного РФ списка. Ведь Москва уже объявила их мртвыми. Россия способна на грязные и кровавые провокации с использованием военнопленных. Подтверждением тому массовое убийство украинских пленных в Оленивке в июле 2022 года. При этом, Москва регулярно использует тему пленных в целях пропаганды: устраивает над ними судилища, тормозит процесс обменов, чтобы обвинить и дискредитировать украинскую сторону, давит на семьи пленников. Россияне держат в неволе не только военнопленных, но и гражданских заложников. Условия их содержания приравниваются к пыткам. К пленникам не допускают даже представителей Международного комитета Красного Креста, при этом Москва саботирует назначение государства-опекуна над пленными, что предусматривает Женевская конвенция.

25 января инцидент со сбитием российского военного самолета Ил-76 обсуждался на заседании Совета Безопасности по требованию той же Москвы. ООН пока не может проверить достоверность российских утверждений о присутствии украинских военнопленных на борту сбитого самолёта, поскольку Россия отказалась от международного расследования инцидента по Ил-76. Поэтому это наталкивает только на одну мысль: Кремль заинтересован не в истине, а в манипуляциях. РФ менее чем через час после падения самолёта заявила о гибели украинских пленников, но уже вторые сутки не может предъявить никаких доказательств своих утверждений. Украина требует достоверной информации о судьбе своих военнопленных и продолжает настаивать на международном расследовании инцидента с самолётом Ил-76.

Кроме того, из одного списка якобы погибших в самолёте украинских военнопленных, представленного российской топ-пропагандисткой Симоньян, третья часть людей из которого была уже обменена ранее, достаточно, чтобы разрушить любые стройные версии Москвы. Кто может поверить в заявление Кремля, что на 65 украинских пленных приходилось только три охранника. Россия не смогла убедить, что украинцы специально сбили самолёт со своими пленниками даже В.Орбана. Никто не хочет солидаризироваться с тезисами, которые не стыкуются между собой. Единственное, чего достиг Кремль своей позицией по сбитому самолёту, так затормозил процесс обмена российских военнопленных. Ведь у этих людей тоже есть семьи в России и право вернуться домой. Но отношение к ним, как к предателям родины.

Как стало известным от украинских разведывательных органов, на борту разбившегося самолёта должны были находиться российские высоко позиционированные чиновники, однако которым в последний момент запретили садиться сотрудники ФСБ.