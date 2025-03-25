После Второй мировой войны союз США и СССР был принципиально невозможен ни при демократических, ни при республиканских президентах. Ситуация с путинской Россией иная. Для демократов было неприемлемо откровенное попрания прав и свобод человека в СССР. А для республиканцев - отрицание там бога и частной собственности. Если либеральные круги воспринимали государственный атеизм как частный случай нарушения прав человека, в данном случае свободы совести, то для правых американских традиционалистов было абсолютно неприемлемо "безбожие" советской власти.

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Путинская Россия нарушает права человека и попирает демократию, однако она клерикальна и признает частную собственность. Поэтому между американскими мага-республикацами и путинским режимом нет идеологических противоречий. США при Трампе могут стать союзником России, как в прошлом - террористических ультраправых диктатур в Латинской Америке. И никакие злодеяния путинского режима, как и латиноамериканских диктаторов, этому помешать не могут.

Выступление Вэнса в Мюнхене убедительно продемонстрировало, что не путинская Россия, а либеральная Европа является при Трампе идеологическим антагонистом США.

Сейчас уже не кажется абсолютно невозможным союз США и России против Европы. Например, Трамп, Вэнс и Ко в империалистическом стиле 19 века пытаются отжать Гренландию. Сейчас они посылают туда американскую делегацию вопреки воли и возмущению гренландских и датских властей. А если завтра они также пошлют морских пехотинцев, которые оккупируют столицу острова и поднимут над ней американский флаг?

Подобное развитие событий вызвало бы открытый конфликт США с Европой и Канадой. А кто поддержал бы в этой ситуации Америку Трампа? Конечно же Россия Путина, которой этот конфликт был бы крайне выгоден. Он дал бы Путину шанс реализовать свою главную стратегическую цель - вместе с Трампом развалить НАТО, а потом восстановить российскую сферу влияния в Европе.