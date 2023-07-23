Российская Федерация, ежедневно бомбардируя украинскую Одессу, похоже, поставила своей целью уничтожить всю портовую инфраструктуру, а также зерновые и продовольственные запасы, расположенные в городе и прилегающих прибрежных портах, предназначенных для экспорта в разные страны мира, особенно те, которые имеют сильный дефицит зерна.

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Своей неандертальской политикой Кремль решил оставить страны третьего мира без продовольствия, чтобы оно подорожало и после циничного уничтожения украинских запасов, Москва планирует появиться как спаситель и экспортёр, который заработает колоссальные деньги. Только во время одного ракетного обстрела сгорело 60 тысяч тонн пшеницы, предназначенной для Китая. На следующий день было повреждено здание Генконсульства КНР в Одессе. Реакция официального Пекина была как-то непонятно сдержанной. Только обеспокоенность сложившейся ситуацией и ни слова о циничных действиях российской стороны.

Отсутствие какой-либо жёсткой реакции со стороны Китая может только свидетельствовать о поддержке Пекином кровавой агрессии России против Украины в скрытых формах, и это не может не волновать Киев и мировую общественность. После официальных заявлений некоторых высоко поставленных чиновников Франции в Париже, имеем подтверждение и из официального Лондона. В своём втором публичном выступлении для некоторых СМИ в посольстве Великобритании в Праге руководитель секретной разведывательной службы Британии MI-6 Ричард Мур, известный в разведывательном сообществе как Мистер "С", предоставил много информации о причастности Китая и его высшего политического руководства к агрессии в Украине. Р.Мур заявил, что Китай фактически поддержал агрессию против Украины и предоставлял дипломатическую логистику России, удерживался или поддерживал Москву в ключевых голосованиях в ООН и особенно в Совбезе.

Это ещё раз усиливает подозрение, что политическое руководство Китая хорошо знало о подготовленном наступлении российской армии на территорию Украины, но не предупредило Владимира Путина во время его пребывания в Пекине всего за несколько недель до агрессии против украинского народа, ни слова не сказав о том, что это авантюра планетарного характера и нарушение существующего миропорядка. "Когда Путин напал на Украину, китайцы выразительно поддержали россиян. Они абсолютно цинично повторяли все российские нарративы, особенно в таких регионах как Африка и Латинская Америка, обвиняя во всём НАТО", - отметил Р. Мур в своем интервью.

Политическое поведение Российской Федерации легко сравнимо с тем, как ведут себя её граждане за пределами собственной страны. В некоторых государствах они считают себя гражданами первого сорта, а местное население должно быть услужливым к ним. Это стало возможным лишь потому, что тамошние пророссийские политики на службе в Москве готовы чистить обувь кремлёвских вождей, маскируя свою лояльность какой-то сказкой об исторической связи с русским народом. Эти сказки использовал Кремль в отношении Украины, вводя украинских граждан в заблуждение по поводу своих реалистических захватнических планов покорить себе якобы братский народ и вроде бы исторически близкое украинское государство. В одном из баров Будвы в Черногории произошло физическое столкновение между персоналом и гостями. В инциденте в Будве участвовали четыре гражданина России, которые в состоянии сильного алкогольного опьянения сначала проехали на своем автомобиле по пешеходной набережной в Рафаиловичах и сбили человека на мопеде. Перекрыв набережную, они начали громить туристическое агентство, а затем напали на официанта из соседнего ресторана и разбили ему голову. Далее они вступили в разборку с владельцем ресторана, работники которого пытались помешать им совершить беспорядок во всём заведении.

Однако вскоре официанты этого ресторана объединились и начали энергично выгонять российских хулиганов. Агрессивных гостей, кричавших, что они русские, а это означало, что их, мол, никто не может трогать, местным жителям пришлось силой унимать. Это классический случай поведения Путина на международной арене. Опьяненный собственными силами он сначала напал на Грузию в 2008 году и не получил взамен жёсткой реакции, затем в 2014 году пошёл в украинский Крым и на Донбасс и снова всё для него прошло достаточно спокойно. И только когда в 2022 году он начал широкомасштабную агрессию против Украины, то начал получать по зубам. Тогда он начал орать, что оставит Европу без российского газа и нефти, но старый континент легко пережил это. Впоследствии он начал шантажировать всех ядерным оружием, но это только объединило демократический мир в необходимости дисциплинировать кремлёвского бандита.

Сейчас мы подходим к финалу события в Черногории, когда пьяных российских туристов били стульями по головам за то, что они не хотели слушать внятных слов. Владимир Путин и его окружение также должны получить это от Украины с помощью демократических стран мира. Поведение туристов — это настоящая современная российская культура, которая за более чем два десятилетия правления Путина не предложила миру ничего, кроме мультика "Маша и Медведь".

Все предыдущие достижения русской культуры были в контексте отношений с Европой и её культурной мощью, которая облагораживала приезжавших туда русских деятелей искусства, чтобы создавать нечто такое, что могло быть оценено на национальном и мировом уровне. Теперь всё это давно в прошлом. Москва только продуцирует шовинистические сериалы и ведёт агрессивную пропаганду против объединенной Европы и демократического мира, который, по мнению Путина, опьянённого российским фашизмом, якобы с каждым годом гниёт и регрессирует в развитии. Упомянутые российские туристы в Черногории – это нынешняя российская культура – примитивная и агрессивная, не имеющая вообще ничего общего с Чеховым и Чайковским, которые, не забываем, имели украинские корни, а есть всем этим нынешним бескультурным и антиукраинским хламом, царящим в России и Кремле.