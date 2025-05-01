Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Министр финансов США Скотт Бессент подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина. Скотт Бессент сказал, что соглашение сигнализирует России, что администрация президента США Дональда Трампа "привержена мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и преуспевающей Украине в долгосрочной перспективе". Министр экономики Украины Юлия Свириденко считает, что это соглашение, в котором США отмечают свою преданность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции.

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Согласно Соглашению об экономическом партнерстве и создании Инвестиционного фонда восстановления, фонд позволит обеспечить финансирование критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых, чем будет способствовать развитию экономики Украины. Средства Фонда будут инвестироваться исключительно в Украину – в добывающие проекты или восстановление инфраструктуры. При этом Украина сохраняет полный контроль за собственными ресурсами и будет привлекать глобальные инвестиции. Все ресурсы на украинской территории и территориальных водах принадлежат только Украине. Именно украинское государство будет определять, где и что добывать. Недра тоже остаются в украинской собственности, а сам Фонд создаётся по принципу 50/50. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США, а реализация документа позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям. Ожидается, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной можно долговременно сотрудничать. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогами ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты. США вносят вклад в Фонд непосредственно средствами, а также могут это делать и новой военной помощью, например системами ПВО для Украины. Киев ожидает, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление.

Президент Дональд Трамп среагировал на подписание соглашения о недрах между США и Украиной, которое, по его мнению, будет "защищать" инвестиции и финансовую помощь Вашингтона для Киева. "Мы заключили соглашение, в рамках которого наши деньги в безопасности, и мы можем начать добывать минералы. Это тоже хорошо для Украины, потому что американское присутствие на местах добычи поможет защитить страну и предотвратить вмешательство злоумышленников в районы, где будут проводиться работы", - сказал американский президент. Государственный секретарь США М.Рубио назвал соглашение важным шагом по пути к завершению войны.

"Подписанное соглашение дало уверенность Киеву в том, что американский лидер Дональд Трамп не откажется от своей поддержки в мирных переговорах", - отмечает агентство Bloomberg. Соглашение дает Соединенным Штатам привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины. "Это рассматривается как ключевой фактор для поддержания доброжелательности Трампа", кроме того, ресурсное соглашение, похоже, возвращает В.Зеленскому и Украине, по крайней мере, благосклонность Трампа, - подытоживают в Bloomberg. Подписание указанного соглашения поставило точку в продолжительных спорных переговорах и отвело две страны от раскола. При этом остаётся множество вопросов о размерах будущей поддержки США, в частности, предоставит ли Трамп больше военной помощи. Теперь, пишет Bloomberg, внимание переместится исключительно на переговоры по мирному соглашению.

Большинство американских сенаторов поддерживают законопроект, который введёт сокрушительные новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих её нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры по прекращению войны в Украине. Согласно проекту, наказание будет включать 500% тариф на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Другие санкции будут также запрещать гражданам США покупать российский суверенный долг. Влиятельный сенатор-республиканец Грэм, являющийся главным автором законопроекта, считает, что российский лидер "совершит огромную ошибку, пытаясь играть с Вашингтоном. Когда президент Трамп сочтёт, что мы зашли в тупик, тогда следите за действиями", - добавил Грэм. Он подчеркнул, что Путину в конце концов придётся выбирать между переговорами с Трампом, чтобы прекратить войну или "уничтожением" российской экономики.

Практически одновременно администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки вооружения Украине на сумму 50 миллионов долларов в рамках прямых коммерческих продаж (DCS). Конкретный перечень вооружения, которое получит Киев, пока не раскрывается. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении приобрести у США системы противовоздушной обороны и другое вооружение на сумму 30-50 миллиардов долларов в рамках стратегического партнёрства как гарантию безопасности на будущее. С 2015 по 2023 год США незаметно разрешили постоянный экспорт оборонной продукции и услуг в Украину через систему DCS. Все DCS работают тихо; о них не объявляют публично с учётом продажи военной техники за границу. В документальных реестрах Конгресса США подтверждается, что администрация Трампа готовит продажу Украине продукции военного назначения на сумму от 50 млн долларов. Это первый такой случай за время новой администрации. Как пишет издание The Times, президент США считает, что если Россия справится с Украиной, то вина ляжет на него. Поэтому Д. Трамп не прекратит военную и экономическую помощь Украине.