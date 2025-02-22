'Символ гибели тысяч невинных людей': Сикорский привез на конференцию консерваторов в США сбитый Украиной 'Шахед'

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский привез на проходящую в Вашингтоне конференцию консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC) беспилотник "Шахед", который российские оккупанты отправили убивать украинцев. Ударный дрон сбили в Украине и доставили в Польшу.

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Об этом глава польского МИД сообщил на своем аккаунте в социальной сети X. Он записал видео на фроне "Шахеда".

"Польско-американский союз неразрывен. Конференция консервативных политических действий в Вашингтоне, округ Колумбия, является одним из самых влиятельных политических мероприятий в мире. В этом году участники смогут увидеть символ гибели тысяч невинных людей, сбитый украинцами и доставленный Польшей: иранский беспилотник "Шахед", – сказал Сикорский.

Он добавил, что дрон был сбит на территории Украины, а затем его привезли в Польшу.

"Вместе мы эффективно противостоим оси зла", – подчеркнул польский министр.

Ранее представитель МИД Польши Павел Вронский сообщил, что Радослав Сикорский отправился в США, где украинский вопрос будет важнейшим во время его выступлений и разговоров.

В субботу, 22 февраля, конференции ожидают выступление президента США Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сикорский отметил, что тактика переговоров Вашингтона по завершению российско-украинской войны "неортодоксальна". Но она, как заявил министр иностранных дел Польши, "вселяет ему надежду".

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