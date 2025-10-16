Сикорский заявил, что не стоит бояться реакции России на Tomahawk для Украины, и вспомнил ситуацию с ATACMS

Не стоит бояться того, что передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет способствовать разрастанию конфликта. Такие страхи возникали каждый раз, когда Украине предоставляли какое-то новое вооружение – F-16, HIMARS, ATACMS и др. Однако, несмотря на громкую риторику, Россия в конце концов была вынуждена подстраиваться.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Лондон. Его слова цитирует The Guardian.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп обсудит поставки Украине Tomahawk на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, 18 октября.

Сикорский считает, что не стоит бояться того, как Россия может отреагировать на появление у Украины такого вооружения.

"Каждый раз, когда мы намеревались предоставить Украине новые ракеты, новые виды оружия, кто-то говорил: "Не делайте этого, это приведет к эскалации. Не присылайте им танки. Не давайте им истребители МиГ. Не передавайте им F-16. Не давайте им ракеты HIMARS, не давайте им ракеты ATACMS". И каждый раз Россия была вынуждена адаптироваться", – сказал он.

По словам главы польского МИД, Украина может использовать Tomahawk для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые недавно стали целью ударов украинских беспилотников.

"Огромная территория России означает, что у нее нет достаточных средств противовоздушной обороны, чтобы защитить все цели", – отметил польский министр.

Радослав Сикорский подчеркнул, что Украина добилась успеха в сокращении производственных мощностей России по добыче нефти. И этот успех необходимо усилить.

"Когда вы достигаете успеха, вы должны его усилить", – подчеркнул польский министр.

Что такое ракета Tomahawk

"Томагавк" – американская дозвуковая крылатая ракета большой дальности. Современные модификации способны действовать на расстояниях примерно от 1600 до 2500 км, тогда как ранние или специализированные версии имели другие характеристики.

Ракета движется на малых высотах, преодолевая рельеф, – это затрудняет ее обнаружение радарами. Для навигации применяется инерционная система, обеспечивающая точность около 5-10 метров.

"Томагавк" может нести боевые части фугасного или кассетного типа. Преимущественно это морской вид вооружения – ракеты запускают с кораблей или подводных лодок.

Угрозы Кремля

Россия прилагает немало риторических усилий, чтобы отговорить США от передачи Tomahawk Украине. Кремлевские чиновники не устают повторять, что поставка этих крылатых ракет "станет очень серьезной эскалацией".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 12 октября, что этот вопрос вызывает "чрезвычайное беспокойство" для России.

Экс-президент РФ, а ныне первый заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил США и лично американскому президенту. Он заявил, что поставки Tomahawk могут закончиться плохо для всех, и прежде всего для самого Трампа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки ракет Tomahawk Украине "нанесут колоссальный ущерб" нормализации американо-российских отношений и подорвут двусторонние улучшения. Это заявление в очередной раз подтверждает, что Кремль ведет кампанию рефлексивного контроля, чтобы удержать Соединенные Штаты от одобрения продажи ракет Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп подтвердил предстоящую встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что знает, о чем будет просить его украинский президент во время переговоров. Речь пойдет об оружии, в частности о "Томагавках".

А министерство войны Соединенных Штатов разработало и имеет сразу несколько планов передачи Украине ракет Tomahawk. Речь идет как о непосредственной продаже вооружения, так и о продаже через программу НАТО PURL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!