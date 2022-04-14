США готовят визит в Украину высокопоставленного чиновника: в CNN назвали имена

Официальные лица США провели внутренние предварительные переговоры по поводу отправки высокопоставленного чиновника в Украину, где идет начатая РФ война. Решение еще далеко от окончательного.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова источника, знакомого с ходом переговоров. Издание также назвало имена.

Так, отмечается, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время.

Вместе с тем официальные лица обсуждали возможность отправки в Украину министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена.

"Но решение еще далеко от окончательного, и визит в конечном итоге может не состояться", – говорится в сообщении.

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Издание отмечает, что на днях Киев с неожиданным визитом посетил премьер-министр Британии Борис Джонсон. Вернувшись из поездки, политик позвонил американскому лидеру и рассказал ему о состоянии, в котором сейчас находится столица Украины. Джонсон призвал Байдена привлечь все ресурсы, чтобы не допустить реализации варварской затеи РФ.

Позже официальные лица США заявили, что Байден сейчас не планирует личную поездку в Украину, которая защищается от российской агрессии.

В то же время США выделят украинскому государству новый пакет военной помощи на $800 млн. В списке значатся вертолеты, артиллерия и бронетранспортеры. Также Вашингтон намерен еще больше ужесточить санкции против страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля Киев посетили президент Польши Анджей Дуда, Эстонии – Алар Карис, Литвы – Гитанас Науседа и Латвии – Эгилс Левитс. Четырех лидеров стран в Киеве встретил президент Владимир Зеленский, они провели переговоры.