Сбитие МН17: Международный суд ООН подтвердил, что Россия обжаловала решение о своей причастности

18 сентября 2025 года Российская Федерация подала в суд на Австралию и Нидерланды, пытаясь оспорить решение, вынесенное Советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) 30 июня, касательно авиакатастрофы Boeing 777 Malaysian Airlines рейса MH17 в Донецкой области Украины. Кремль пытается доказать, что якобы "не причастен" ко сбитию гражданского самолета 17 ​​июля 2014 года и гибели 298 человек.

Видео дня

Циничный поступок россиян подтвердил Международный суд ООН. Подробности изложены в пресс-релизе.

В Совете ICAO Австралия и Нидерланды заявляли, что РФ несет международную ответственность (в соответствии с Чикагской конвенцией) за сбитие воздушного судна с помощью зенитно-ракетного комплекса "Бук". "Россия возражает против этого утверждения", – указали в Международном суде ООН.

Совете ICAO постановил, что сбитие рейса MH17 "представляет собой несоблюдение Российской Федерацией своих обязательств по статье 3 bis Чикагской конвенции". Упомянутая статья запрещает применение силы против гражданских воздушных судов в полете и устанавливает, что действия при перехвате не должны ставить под угрозу жизни на борту.

В Москве настаивают на том, что в ICAO якобы "допустили фактическую и юридическую ошибку и нарушили основополагающие принципы надлежащего отправления правосудия".

Россияне в апелляционном иске попытаются доказать, что статья 3 bis Чикагской конвенции не может применяться во время вооруженного конфликта, а также в случаях, когда самолет не был идентифицирован как гражданский. Мол, "сбитие MH17 не являлось нарушением".

Также Россия утверждает, что разбирательство было основано на доказательствах, "которые являются предвзятыми, ненадежными, содержат существенные технические недостатки и явные фальсификации, игнорирует доказательства, представленные Российской Федерацией, и во многих отношениях являются косвенными".

Более того, страна-агрессор заявила, что Совет ICAO "не учел последствия причастности Украины к инциденту". Пытаясь использовать эти и другие "аргументы", Кремль намерен оспаривать решение.

Напомним: ранее в российском МИД заявили, что Международная организация гражданской авиации якобы "политически мотивирована" и принимала решения "с нарушением процедур".

Катастрофа Boeing 777 произошла 11 лет назад

Пассажирский самолет был сбит вечером 17 июля 2014 года недалеко от села Грабово на Донетчине в ходе российской вооруженной агрессии на востоке Украины.

Международное расследование установило, что в самолет попала ракета ЗРК "Бук" российского производства. Оружие принадлежало 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (РФ).

Рейс MH17 направлялся из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия). На борту находились 298 человек: 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Как писал OBOZ.UA, Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в катастрофе рейса МН17 над Донбассом. Однако Москва заявила, что не признает решение ЕСПЧ по искам Нидерландов и Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!