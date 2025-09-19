'Россия будет добиваться истины': у Путина оспорили в суде ООН причастность РФ к сбиванию рейса MH17 и сделали циничное заявление

Страна-агрессор Россия обжаловала в Международном Суде ООН якобы безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о ее причастности к сбиванию малайзийского "Боинга" рейса MH17. В РФ сделали циничное заявление, отметив что "будут добиваться истины".

Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел. Москва убеждена, что решение ИКАО является "политически мотивированным" и принятым с нарушением процедур.

В Кремле отметили, что "путь к правде еще далек"

В ведомстве также утверждают, что организация опиралась на результаты расследований Нидерландов и Украины, которые, по словам российской стороны, нельзя считать независимыми.

"Первая в истории попытка ИКАО решить по существу разногласия между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган оказалась провальной. Иного быть и не могло в ситуации, когда тезисы решения подгонялись под заранее сверстанный вывод, когда копировалась позиция одной стороны в споре и напрочь отвергались или искажались доводы другой, когда нарушались собственные процедуры, а принятие Советом ИКАО решения осуществлялось исключительно по конъюнктурным политическим мотивам", – говорится в сообщении российского МИДа.

В Кремле заявили, что даже после более чем 11 лет после трагедии с рейсом MH17 "путь к правде еще далек".

Решение Совета ИКАО, которое признало причастность РФ к катастрофе, Москва обжаловала в Международном суде ООН, поэтому оно еще не вступило в силу. Это, как отмечает российская сторона, "крайне разочарует" Гаагу и Канберру, которые уже успели требовать от РФ компенсаций и готовились к новому публичному "шельмованию" Москвы на сессии ИКАО в Монреале 23 сентября.

"Россия будет добиваться истины в соответствии с обязательствами по Уставу ООН и применимыми нормами международного права", – указано в сообщении.

Что предшествовало

12 мая, в Монреале Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) признал Россию ответственной за сбивание рейса MH17. Отмечается, что Совет ICAO принял это решение по делу 2022 года, возбужденному Нидерландами и Австралией против РФ за сбивание рейса MH17 17 июля 2014 года. Правота Амстердама и Канберры была признана голосами большинства членов Совета.

Напомним, что самолет Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года недалеко от села Грабово Донецкой области в ходе российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства, который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (РФ).

24 мая 2018 власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета. В результате нее погибли все пассажиры и члены экипажа, всего 298 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января 2024 года Международный суд ООН в Гааге объявил исторический приговор по иску Украины против России, который касался поддержки Москвой террористов на Донбассе и нарушения прав меньшинств в Крыму. Суд признал, что РФ нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма, потому что должным образом не расследовала финансовую поддержку сепаратистов в 2014 году.

В то же время он не назначил компенсации, которую требовала Украина. Также, суд отказался вынести конкретное решение об ответственности России за сбивание рейса MH17 с неподконтрольных Украине территорий 17 июля 2014 года, о чем просил Киев.

