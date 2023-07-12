Украина договорилась с Нидерландами о начале подготовки пилотов: когда стартуют учения

"Сегодня, 12 июля, на саммите в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Во время встречи лидеры государств договорились о дате начала обучения украинских пилотов.

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Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале. Также во время встречи лидеры договорились о дальнейшем вкладе Нидерландов в укрепление украинской артиллерии и системы противовоздушной обороны.

"Конкретные вещи. На август – договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины.

Договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление нашей ПВО и артиллерии. Спасибо за поддержку на пути в НАТО – как по приглашению, так и по гарантиям безопасности на пути, в частности на двусторонней основе", – написал Зеленский.

Напомним, 12 июля в Вильнюсе проходит второй день саммита НАТО. Его Зеленский начал с переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, а также с лидерами ряда других партнеров нашего государства.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Он отметил, что это произойдет после выполнения ряда обязательных условий. Одна из них – победа Украины в войне с Россией. Об этом Зеленский сказал в ходе совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе.

Столтенберг в свою очередь назвал ключевое условие для приглашения Украины в Альянс. Он заверил, что Украина будет частью Североатлантического альянса. Официальное приглашение придет после того, как страна выполнит все условия, и это признают все союзники по НАТО.