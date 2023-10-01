Мордор — враждебен. Полутрампистская Америка — нестабильна. Европа, которой иногда руководит наглая Венгрия, — разная.

Так что советую учить польский. Не вместо английского. Вместо русского. При совке в Украине учили три языка — украинский, русский и английский. Теперь должно быть тоже три. Не украинский и английский, а украинский, английский и польский. Тогда уж на русский ни времени, ни сил точно ни у кого не останется. Государство обязано сориентироваться.

Со всеми, кто с нашей стороны испортил украинско-польские отношения, надлежит провести разъяснительную работу. В дальнейшем при переговорах с Польшей исходить из украинских интересов, главным из которых на этих переговорах должно быть устранение всех разногласий по всем вопросам, включая экономические, исторические и все остальные. То есть уступать, где только можно уступить. Лучше уступить Польше, чем проиграть россии.

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Наш путь в Европу и Цивилизацию лежит через Польшу. Только Германия — нас не переварит. Даже вместе со всей Балтией. Польша — это наше всё. Наряду, конечно, с указанными, а также Главной страной мира и Великой Британией.

Адаптация законодательства под европейское должна начинаться с максимально перенятия польского опыта. Учиться у поляков всему. В первую очередь — отношению к своей Родине, а всё прочее вытекает уже из этого. Они вышли оттуда же, откуда никак не можем ментально вырваться мы. Пусть поможет опыт тех, кто вырвался и успешен, будучи сходен с нами по территории и населению, истории и географии.

История Польши и польская культура это части нашей общей истории и культуры. Учить и знать.

Мицкевич — польский Шевченко. Шевченко — украинский Мицкевич.

Это — не тактика. Это — стратегия. Вся история Украины говорит нам о том, что ИНАЧЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.