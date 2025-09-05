С Путиным говорили о другом: Фицо отрицает вероятность энергетической блокады Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отрицает, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине они говорили о вероятности энергетической блокады Украины со стороны Братиславы. Он отметил, что обсуждал с главарем Кремля совсем другие темы.

В частности, речь шла о сотрудничестве Словакии и РФ. Об этом Фицо заявил 5 сентября в Ужгороде во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отвечая на вопросы журналистов.

"Когда речь идет о какой-то энергетической блокаде Украины, нет, и это вообще не было предметом переговоров с Путиным. Прежде всего, мы сосредоточились на вопросах двустороннего сотрудничества между Словакией и Российской Федерацией", – сказал он.

Фицо признал, что вопросы энергетического сотрудничества относятся к компетенции министров экономики и энергетики двух стран. По словам словацкого лидера, Украина и Словакия пока имеют "диаметрально противоположные мнения" насчет решения существующих энергетических проблем. При этом он выразил уважение к позиции Зеленского и отметил, что ожидает также уважения к точке зрения словацкой стороны.

Премьер не дал комментариев относительно заявлений президента США Дональда Трампа, который призвал европейские страны отказаться от импорта российских энергоносителей. При этом Фицо отметил, что Европа потребляет много американского сжиженного газа, в то время как "большое количество" европейских стран до сих пор покупают российский газ, и истину в этом балансе следует искать "где-то посередине".

"Задачей для всех нас является найти систему, которая обеспечит каждой стране безопасные, высококачественные поставки энергии по разумным ценам. Чтобы страны не принимали меры друг против друга, которые наносят вред другим странам", – добавил политик.

Фицо выразил надежду, что правительства Украины и Словакии после сегодняшней встречи продолжат поиск путей для решения "огромных энергетических проблем", существующих между сторонами.

Что говорит Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы глава РФ Владимир Путин действительно хотел завершить войну, он не подстрекал бы соседей Украины, в частности Словакию, на энергоблокаду.

"Если человек хочет действительно завершить войну, то он не будет просить у соседей этой страны делать энергоблокаду. Это говорит о том, что он хочет атаковать нашу энергетику, и понимает, что мы ее защищаем, как можем и импортируем, когда можем, согласно правилам Европейского Союза", – сказал глава государства.

Он поблагодарил все страны Европы, в том числе и Словакию, которые экспортируют энергию в Украину в моменты, когда у нас возникает дефицит.

Президент подчеркнул, что Трамп "абсолютно прямо говорит о том, что Европа должна прекратить получать энергоресурсы от России, которая на этом зарабатывает деньги и за их счет воюет с Украиной".

Что предшествовало

Кремлевский диктатор Владимир Путин призвал страны Евросоюза ограничить поставки Украине газа реверсом и электроэнергии. Мол, таким образом Украину можно заставить прекратить удары БПЛА по энергетической инфраструктуре России.

Как сообщили росСМИ, об этом Путин заявил премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Тот 2 сентября прилетел на встречу с ним в Пекин, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Сам же словацкий политик говорил Путину, что встретится с президентом Украины Зеленским, чтобы поговорить об атаках на объекты энергетики в РФ. Такие атаки Фицо назвал "нападением на жизненно важную для Словакии инфраструктуру".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, 5 сентября, встретились в Ужгороде. По итогам переговоров Зеленский заявил, что Братислава поддерживает Украину в движении в Евросоюз, также обсуждались вопросы энергетической независимости Европы.

