С Будановым появились 'течения здоровья' в Офисе президента, – Геращенко

Назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента ознаменовало начало восстановления конструктивного диалога и оздоровления рабочей атмосферы в ведомстве. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

По словам парламентария, именно с приходом нового руководителя в Офисе президента появились так называемые "течения здоровья", которые в корне изменили предыдущие подходы к управлению и коммуникации с народными избранниками.

"Мы приветствуем начало диалога. "Течения здоровья" в Офисе президента появились после смены руководителя Офиса. Очевидно, что господин Ермак, в принципе, блокировал любые нормальные коммуникации и жил интригами", – заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что первые шаги Кирилла Буданова на новой должности продемонстрировали принципиально другой, открытый подход к управлению.

"Буданов после назначения на должность руководителя Офиса президента – он встретился со своими заместителями, с парламентом. И это был такой первый сигнал", – резюмировала народный депутат, отметив важность восстановления конструктивного взаимодействия между Офисом президента и Верховной Радой.

Заметим, что накануне политический эксперт Виктор Таран отмечал, что именно эффективная коммуникация Кирилла Буданова с депутатами помогла преодолеть парламентский кризис и избежать финансовой нестабильности.