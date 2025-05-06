'Румыния очень пострадала от войны': победитель первого тура выборов президента рассказал, почему против помощи Украине. Видео

В Румынии ультраправый пророссийский политик, лидер партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион, победивший в первом туре выборов президента, снова заявил, что выступает против военной помощи Украине. Он считает, что "единственным решением является деэскалация конфликта".

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Об этом Симион сказал в комментарии DW в понедельник, 5 мая. По его словам, Румыния "должна способствовать миру".

В то же время, отвечая на вопрос о том, почему он против помощи Украине, кандидат в президенты заявил, что "помощь оружием обеим сторонам невыгодна Германии, Франции, Румынии и Польше".

Симион считает, что Румыния "очень пострадала" от войны России против Украины.

"Нам нужен мир, как того хочет администрация Дональда Трампа", - заявил пророссийский политик.

Когда журналистка спросила у него об украинцах, которые ежедневно страдают от российских обстрелов, Симион ответил: "Мы должны остановить эту войну. Вы задали правильный вопрос. Мы должны остановить любые жертвы среди гражданского населения. И именно поэтому мы должны достичь прекращения огня, и мы должны надеяться и молиться, что переговоры, инициированные Трампом, сработали".

Напомним, что по мнению аналитиков, победа на выборах в Румынии пророссийского кандидата Джордже Симиона может разрушить ее отношения с Украиной и Европой, а также изменить политический ландшафт внутри страны. Ведь после того, как в ноябре 2024-го первый тур выборов был аннулирован из-за подозрений вмешательства России, новые выборы стали своеобразным референдумом о будущем Румынии в европейском сообществе.

Как сообщал OBOZ.UA, Джордже Симион в первом туре 4 мая набрал 40,96% голосов, а его оппонент Никушор Дан - 20,99%. Третье место в первом туре выборов занял кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску.

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