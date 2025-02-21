Руководители оборонных ведомств стран Европы созывают экстренное совещание касательно поддержки Украины – Bloomberg

В понедельник, 24 февраля, министры обороны стран Европы проведут экстренное совещание касательно Украины. Эта встреча состоится в формате видеоконференции по инициативе Франции и Эстонии.

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В ней примут участие около десятка руководителей оборонных ведомств, в том числе представители Великобритании, Германии, Италии и Польши, а также Европейского Союза и НАТО. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Европейские лидеры спешат разработать новые оборонные планы, учитывая перспективу прекращения Соединенными Штатами Америки большой военной и финансовой поддержки Украины.

"Вашингтон также начал переговоры о мире – перспектива, которая повлияет на архитектуру безопасности на континенте на долгие годы – без участия Европы или Киева", – говорится в статье.

Встреча министров обороны стран Европы совпадет с визитом в Киев нескольких европейских лидеров, среди которых президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Министры иностранных дел ЕС также встретятся в Брюсселе 24 февраля.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе поедут в США, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом.

Французский лидер заявил, что планирует предупредить главу Белого дома о том, что не стоит идти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину. С главой Кремля нельзя быть слабым, потому что в дальнейшем это не будет отвечать интересам Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио пытался частно успокоить европейские страны, выразившие обеспокоенность после переговоров американских представителей с РФ в Саудовской Аравии. В частности, Рубио убеждал Европу, что встреча не означает значительных отклонений от политики США, как некоторые опасались.

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