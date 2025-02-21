Рубио пытался успокоить европейцев после переговоров в Саудовской Аравии между США и Россией – NYT

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио пытался частно успокоить европейские страны, выразившие обеспокоенность после переговоров американских представителей с РФ в Саудовской Аравии. В частности, Рубио убеждал Европу, что встреча не означает значительных отклонений от политики США, как некоторые опасались.

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Об этом сообщает издание The New York Times. Госсекретарь подчеркнул, что такой диалог был проверкой того, как Москва настроена на заключение будущего мирного соглашения.

В своем разговоре с европейскими руководителями Рубио подчеркнул, что администрация Трампа не намерена навязывать Украине и Европе условия для двусторонних соглашений с Россией. Также он заверил, что Вашингтон не отменит санкции против страны-террористки без явных изменений в ее поведении, хотя возможно некоторое ослабление мер, если РФ станет делать нужные шаги.

Рубио признал, что команда Трампа ясно понимает, что Кремль может использовать переговоры для создания раскола среди западных стран или для ослабления своей международной изоляции. По данным издания, разговор Рубио с европейскими чиновниками после встречи в Эр-Рияде был несколько сдержаннее, чем публичные заявления из окружения президента Дональда Трампа.

Относительно участия украинцев и европейцев, не участвовавших в переговорном процессе в Саудовской Аравии, Рубио объяснил, что США приняли такое решение, поскольку основная часть разговоров была посвящена двусторонним вопросам между Вашингтоном и Москвой. Это касалось, в частности, первоначально обсуждений по снятию ограничений на функционирование их посольств, фактически закрытых в обеих странах.

По словам госсекретаря, переговоры между официальными представителями США России и понятием этих дипломатических барьеров стали первой проверкой намерений России. Он добавил, что неудача в этих переговорах по посольствам показывает, что Кремль несерьезно воспринимает переговоры об урегулировании войны в Украине.

Рубио также отметил, что не может на основании одной встречи сказать, как серьезно россияне настроены на заключение мирового соглашения, но получили признаки свидетельств, что возможность дальнейших обсуждений существует.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Марка Рубио, встреча президента Трампа с российским диктатором Путиным будет зависеть от того, будет ли достигнут какой-либо прогресс в прекращении войны в Украине. Вашингтон хочет понять, серьезно ли РФ настроена в вопросе урегулирования войны и какие реальные требования выдвигает Кремль.

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