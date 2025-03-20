'Россияне врут': Зеленский опроверг фейк о сбитии F-16 на Сумщине и сообщил о прибытии новой партии истребителей

В среду, 19 марта, российские пропагандистские СМИ заявили о якобы сбитии украинского F-16 в Сумской области. Россияне снова соврали, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом он сказал во время видеоконференции с журналистами. Более того, Воздушные силы ВСУ получили новую партию истребителей F-16.

"Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Россияне врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость – несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", – заявил Зеленский.

Фейк росСМИ опровергли и в ВС ВСУ. Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что украинские пилоты продолжают успешно выполнять боевые задания.

"Пилоты F-ок сегодня в очередной раз успешно отработали по рашистам. И так каждый день, боевая работа продолжается! Горжусь нашими пилотами!" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Бельгия рассчитывает поставить истребители F-16 Украине в 2026 году. Отложение поставок связано с тем, что Брюссель ожидает более новых боевых самолетов F-35, которыми должен заменить нынешний авиапарк.

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