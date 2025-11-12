'Россия уважает только силу': президент Чехии не исключил, что однажды придется сбить российский истребитель

Страна-агрессор Россия на фоне вторжения в Украину неоднократно нарушала и продолжает нарушать воздушное пространство других стран Европы. Ее дроны падали в странах НАТО Польше, Латвии и Румынии, также неоднократно случались инциденты нарушения воздушного пространства российскими самолетами. По словам чешского президента Петра Павла, такое поведение России нельзя терпеть бесконечно, и агрессорке нужно демонстрировать силу. В частности, можно и даже нужно сбивать такие самолеты страны-агрессора.

Видео дня

Так Петр Павел 11 ноября сказал во время общения с юношеством и педагогами в Карловарском крае. Дело в том, что "Россия уважает только силу и уважает только того, кто демонстрирует силу", пояснил он.

Что именно сказал чешский президент

"Есть нации, которым достаточно просто сказать: не делайте этого, иначе это плохо закончится. Но для некоторых, чтобы они поняли, что это не тот путь, просто сказать будет мало и нужно действие", – сказал Петр Павел.

Он пояснил, что россияне сегодня такими многочисленными нарушениями воздушного пространства других стран не только проверяют, как работает противовоздушная оборона тех или иных государств, но и определяют, как в целом работает интегрированная система противовоздушной обороны НАТО. Причем одновременно тестируется, насколько эти страны "на самом деле решительно настроены отстаивать собственную независимость".

Поэтому такие тестирования можно и нужно прекратить только демонстрацией силы.

"Я не говорю, что мы должны наказывать за каждое нарушение воздушного пространства путем сбивания российских истребителей. Но если они будут продолжать это делать, то будет необходимо сделать такой поступок в определенный момент – чтобы россияне знали, что существуют правила, которые просто нельзя нарушать", – сказал чешский президент.

Логика захватчиков

Это – неизменная уже тысячи лет логика захватчиков, заметил Петр Павел. По этой логике россияне интерпретируют сдержанность как слабость.

"А с точки зрения России, слабак заслуживает лишь того, чтобы о него вытерли ноги. К сожалению, именно так россияне ведут себя уже давно", – сказал он и добавил, что сами россияне "без колебаний сбили бы самолет, который нарушает их воздушное пространство".

Что предшествовало

Чешский президент напомнил – такие ситуации в прошлом уже возникали.

"Когда я еще был председателем Военного комитета НАТО, Россия неоднократно нарушала воздушное пространство Турции. Они провоцировали, проверяли, как далеко они могут зайти. И когда турки разозлились из-за очередного нарушения, они просто сбили один из двух или трех их самолетов", – сказал он.

Петр Павел подчеркнул – и тогда были опасения, что это спровоцирует конфронтацию между НАТО и Россией, поскольку Турция является членом Североатлантического Альянса. Но этого не произошло, причем именно потому, что "россияне уважают только такую силу".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает осуществлять скрытые воздушные атаки на Европу. В Институте изучения войны ISW эти атаки аналитики считают сигналом подготовки РФ к войне с Североатлантическим Альянсом.

Напомним, что в Бельгии определились, как будут реагировать на инциденты с российскими дронами. Там решили усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности NASC. Министр обороны Бельгии отметил, что центр должен стать координационным узлом для получения общей картины воздушного пространства и оперативного реагирования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!