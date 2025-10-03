'Россия разрушает жизни наших людей': Зеленский – о последствиях ударов по энергетике Украины, атаках по топливному комплексу врага и усилении обороны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых массированных атаках России на энергетические и газовые объекты Украины. По словам главы государства, только во время последнего обстрела россияне выпустили 35 ракет по газовой инфраструктуре, половину из которых удалось сбить.

В своем вечернем обращении 3 октября президент сообщил о комбинированном ударе, в котором враг применил и баллистические ракеты. Зеленский подчеркнул, что эти атаки происходят на пороге отопительного сезона, когда Кремль пытается нанести максимальный вред мирному населению.

"Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре: как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить", – подчеркнул глава государства.

Что происходит

Зеленский отметил, что удары усиливаются именно накануне холодов – враг, очевидно, стремится нанести максимальное экономическое и гуманитарное давление.

Сложная ситуация зафиксирована на Черниговщине после атак дронами; пострадали Славутич, Нежин и сам Чернигов, а также районы на Сумщине. Вечерние удары баллистики задели энергетическую инфраструктуру Донетчины – повреждены сети в Краматорске, Славянске и Дружковке, где уже начали восстановительные работы.

Президент отметил работу энергетиков, спасателей и местных властей, которые организовывают ремонты и замену источников питания. По его словам, ресурсы для помощи громадам есть, но нужна четкая ответственность руководителей на местах и быстрые результаты во взаимодействии с военным командованием по защите неба и противодействию беспилотникам.

Где повреждения

Больше всего потерь зафиксировано в газовой инфраструктуре в результате 35-ракетной атаки; часть объектов получила серьезные разрушения, частично нарушено снабжение.

На севере страны – Черниговщина и Сумщина – дроны нанесли дополнительные повреждения сетей и гражданских объектов. В Донецкой области удары по энергетике вызвали перебои электроснабжения в нескольких городах, где продолжаются работы по восстановлению.

В то же время президент подчеркнул, что Украина ответила ударами по российской логистике и топливному комплексу – это часть давления на ресурсную базу врага, и дальнобойность наших ударов планируют усилить.

"Россия выбирает войну, Россия разрушает жизни наших людей и должна за это отвечать – дальнобойность наша будет увеличиваться. Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в частности из Беларуси. Это один из результатов путинской войны – страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин. Это правильные результаты Службы безопасности Украины, наших Вооруженных сил Украины, нашей разведки и наших украинских производителей оружия", - говорит Зеленский.

Что дальше

В сообщении упомянуто о планах развивать совместное производство оборонной продукции с партнерами и локализовать часть производственных мощностей в Украине. Также анонсированы новые санкционные решения – продолжение старых и введение новых ограничений против компаний и лиц, связанных с российским оборонным сектором.

"Мы формируем сейчас детали в решениях по совместному производству оружия с нашими партнерами, это серьезные решения, с теми, кто помогает больше всего. Конкретные проекты, конкретная польза для нашей обороны. В перспективе будут и производства, локализованные в Украине. Производства, помогающие защите неба", – подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил международных партнеров и всех украинцев, кто помогает в тылу и на передовой.

"Будем объединять наши санкции с санкциями партнеров, и давление на Россию будет только увеличиваться. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает! Спасибо каждому в Украине, кто работает ради нашего государства, нашей независимости, наших людей. Слава Украине!"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Россия в ночь на 3 октября снова ударила по украинской энергетике. На Сумщине удары продолжились и днем – без света остается город Шостка и 38 населенных пунктов Шосткинской громады. В Полтавской и Харьковской областях – серьезно пострадала газодобыча. В Черниговской области в то же время продолжают действовать графики почасовых отключений света.

