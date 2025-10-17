Страна-террорист Россия ведет целенаправленную кампанию по дезинформации, используя фальшивые заявления, чтобы оправдать собственные действия против стран Европы. Такие информационные операции усилились на фоне недавних вторжений российских беспилотников в воздушное пространство НАТО.

Детали российской кампании раскрыли в Институте изучения войны (ISW). По данным аналитиков, россияне намеренно распространяют фейковые сообщения, чтобы замаскировать собственные агрессивные действия против Европы.

За последние годы Россия использует информационные операции как прикрытие для кибер- и разведывательных атак, а также для вторжений беспилотников в воздушное пространство стран Европы.

В ISW ссылаются на заявление главы ФСБ РФ Александра Бортникова. Он заявил, что Великобритания якобы "строит истерию" относительно российской угрозы. Также глава спецслужбы обвинил своих британских коллег в причастности к полетам дронов над европейскими государствами. Кроме того, заявил, что Лондон якобы стремится установить морскую блокаду Калининграда и Балтийского моря, а также, совместно с Украиной, планирует диверсии против трубопровода "Турецкий поток".

Его утверждения появились после подобных заявлений российской Службы внешней разведки, которая с начала октября неоднократно обвиняла Британию в "подготовке атак". Аналитики считают, что эти заявления являются элементом новой информационно-психологической кампании России, цель которой – дестабилизировать ситуацию в Европе и сформировать поводы для следующих провокаций.

Европейские правительства публично возлагают ответственность за последние диверсии, вмешательство в системы GPS и многочисленные случаи проникновения дронов в европейское воздушное пространство на Россию.

