Страна-агрессор Россия мешает Западу в разработке гарантий безопасности для Украины. По-видимому, Кремль требует, чтобы РФ и США обсуждали этот вопрос в частном порядке.

"Кремль пытается подорвать совместные усилия Соединенных Штатов и Европы", – заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отчет за минувшие сутки (27 августа) опубликован на официальном сайте.

Оккупанты против, чтобы Украина была защищена

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в среду, что Москва не желает публично обсуждать вопрос о западных гарантиях безопасности для Киева, назвав такие разговоры "бесполезными".

Также Песков признал, что Российская Федерация "негативно относится" к европейским предложениям и будет воспринимать размещение западных сил на украинской территории как "расширение присутствия НАТО".

Аналитики указали, что эти тезисы, вероятно, были реакцией на статью Financial Times от 26 августа о том, что Америка (по информации журналистов) готова предоставить средства поддержки возглавляемой Европой мирной миссии в рамках послевоенных гарантий ненападения для Украины.

Очевидно, отклонение Песковым западного плана является частью усилий Кремля, направленных на то, чтобы потребовать для России права вето на любые инициативы, связанные с гарантиями для Украины. Также Москва пытается "отстранить европейских партнеров Украины от предоставления надежных гарантий безопасности в рамках соглашения о прекращении конфликта".

Путин по-прежнему не готов ко встрече с Зеленским

Одновременно с этим Кремль дал понять, что главарь РФ все еще не согласился на безусловные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Песков повторил оправдание Кремля: мол, любые российско-украинские контакты на высоком или высшем уровне "требуют тщательной подготовки". Руководители переговорных групп остаются в контакте, добавил он.

По словам пресс-секретаря Путина, стороны еще не запланировали следующий раунд переговоров на уровне представителей. Песков попытался переложить вину за нежелание Кремля организовать двустороннюю встречу Путина и Зеленского на Украину, заявив, что урегулирование требует "взаимности со стороны Киева".

