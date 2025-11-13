УкраїнськаУКР
Россия проводит многочисленные информационные операции против стран Балтии: в ISW объяснили, что стоит за действиями Кремля

Ольга Ганюкова
Кремль проводит многочисленные информационные операции против стран Балтии, пытаясь создать условия для возможного будущего конфликта. Такие действия напоминают подготовку к полномасштабному вторжению в Украину в 2022 году, однако пока нет признаков неизбежного нападения на страны Балтии.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики ISW. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 ноября объединил в одном интервью старые информационные нарративы против стран Балтии, обвинив их в "русофобии", "антироссийских" настроениях и "жестоком обращении с русскоязычным населением".

Он также намекнул, что Балтия якобы потеряла суверенитет и находится под влиянием Соединенного Королевства, представляя регион как угрозу для России и даже допуская возможность удара по Калининградской области.

Аналитики ISW отмечают, что такие заявления являются частью российской стратегии "Фазы ноль", направленной на создание информационных, политических и психологических условий для потенциальной войны против НАТО.

По их оценкам, эти операции могут длиться годами, но не означают неизбежного нападения.

Параллельно Россия продолжает воздушные вторжения в европейское пространство. Так, 11–12 ноября французские правоохранители заметили неизвестный беспилотник над железнодорожной станцией Мюлуз и заводом Бержерак, а литовские пограничники перехватили воздушные шары с контрабандой из Беларуси.

Отмечается, что эти инциденты происходят на фоне кампании "Фаза ноль", которая направлена на дестабилизацию Европы и подрыв единства НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал целенаправленную кампанию психологического давления на Европу. По его словам, последние вторжения беспилотников и истребителей в воздушное пространство стран НАТО имели целью запугать европейских лидеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны (ISW) рассказали, что Россия продолжает осуществлять скрытые атаки на Европу, запуская беспилотники в европейском воздушном пространстве. Дроны в небе приводят к остановке работы аэропортов в странах ЕС, фиксируются и нарушения воздушного пространства со стороны Беларуси.

