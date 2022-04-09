Россия пожаловалась Турции на использование Украиной Bayraktar: в Анкаре ответили

Представители Кремля пожаловались властям Турции на использование украинскими военными турецких ударных оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2. В войне, которую начала против Украины страна-агрессор РФ, эти БПЛА помогли нашим Силам обороны уничтожить десятки единиц техники оккупантов.

Ответ россиянам дал турецкий чиновник, выступая на брифинге с журналистами 8 апреля. Об этом сообщает CNN.

"Анкара сообщила Москве, что турецкий производитель беспилотников Baykar Technologies является частной компанией, а закупка этих устройств Украиной была завершена до войны", – заявил представителей властей Турции.

Издание подчеркивает, что украинские официальные лица рекламируют беспилотники Bayraktar TB2 как одно из самых эффективных вооружений в своем арсенале.

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Также отмечается, что на прошлой неделе журналисты CNN получили редкий доступ к производственному объекту этих БПЛА в Турции. Они взяли эксклюзивное интервью у главного технического директора компании Сельчука Байрактара.

Известный в своей стране инженер и предприниматель, который является и зятем турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, подчеркнул, что беспилотник Bayraktar TB2 "делает то, для чего он был разработан и модернизирован".

Напомним: во время боев в марте украинские военные уничтожили с помощью турецкого БПЛА систему РЭБ оккупантов на Киевщине. Очередной ущерб оккупантам нанес .Также ВСУ показали видео, как этот беспилотник наносит удар по российскому "Урагану" – реактивной системе залпового огня калибра 220 мм.

Со своей стороны украинские музыканты создали новую военную песню, посвященную Bayraktar. В комическом хите авторы осветили то, как неожиданно беспилотник под управлением наших военных наносит удар по российским захватчикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция может войти в список стран, которые предоставят Киеву гарантии безопасности. Этот шаг станет частью соглашения с РФ по прекращению войны, которую страна-агрессор ведет против Украины.