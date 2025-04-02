Россия подрывает планы Трампа по Украине: в ISW оценили, что стоит за последними заявлениями

Россия продолжает выдвигать условия для продолжения переговоров по прекращению огня. В частности, государство-агрессор настаивает на "устранении первопричин" своего агрессивного вторжения в Украину, что фактически сводится к требованию полной капитуляции нашего государства.

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Отказ Москвы от предложения президента США Дональда Трампа по поводу безусловного прекращения огня как начала переговоров по установлению мира подрывает его планы по Украине. Последние российские заявления и перспективы мирного урегулирования оценили аналитики Института изучения войны (ISW).

На фоне попыток Трампа и его администрации добиться прекращения огня в российско-украинской войне из Москвы продолжают раздаваться заявления высокопоставленных чиновников, означающие фактический отказ от американского предложения.

Так, последнее такое заявление озвучил 1 апреля замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Оно фактически сводится к неизменному требованию Кремля о капитуляции Украины, что Москва маскирует под формулировкой "устранение первопричин войны".

"Все, что есть на сегодняшний день, – это попытка найти какую-то схему, которая бы позволила сначала добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А затем перейти к каким-то другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодняшний день нет места нашему главному требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта", – заявил Рябков.

По словам замглавы МИД РФ, поскольку план администрации Трампа по урегулированию войны "не касается первопричин" российской агрессии, Москва не может принять предложение США.

Аналитики напомнили, что в трактовке российских чиновников эти самые "первопричины" заключаются в якобы нарушении Североатлантическим альянсом нигде и никем не зафиксированных "обязательств не расширяться на восток", а также вымышленных Россией "притеснениях Украиной прав русскоговорящих".

"Требования Кремля устранить эти так называемые "первопричины" сводятся к требованию полной капитуляции Украины с установлением пророссийского правительства в Украине и долгосрочных обязательств по украинскому нейтралитету – те же требования, которые Путин предъявлял еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года", – отметили аналитики.

Недавно российский диктатор Владимир Путин пошел еще дальше в своих попытках представить действующую украинскую власть как "нелегитимную" и "неспособную" участвовать в переговорах по завершению войны. Он, как и раньше, пытается вывести Украину "за скобки" в процессе обсуждения условий достижения мира.

Речь идет о сформулированных Путиным и подхваченных российскими дипломатами слабо завуалированных требованиях по изменению режима в Украине путем создания внешними сторонами "временной международной администрации" в Украине под эгидой Организации Объединенных Наций.

На эту "идею" Вашингтон ответил заявлением пресс-секретаря Госдепартамента США Темми Брюс, которая 31 марта заявила, что Трамп не оценил предложение России создать "временную администрацию" в Украине. Брюс также добавила, что Трамп понимает, что переговоры "требуют от России и Украины принятия жестких решений и компромиссов".

"Россия до сих пор отказывалась идти на какие-либо уступки и отклоняла американо-украинское 30-дневное полное прекращение огня, когда Трамп звонил по телефону Путину 18 марта", – констатировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что российские войска расширяют плацдарм к северо-востоку от Лимана.

Он нужен врагу для достижения промежуточной цели – захвата двух украинских городов – и для дальнейшего продвижения на Донетчине и завершения оккупации Луганской области, которым Кремль хочет оправдать для российского населения затяжную войну и огромные потери.

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