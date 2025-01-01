Россия не готова к переговорам: Шелест объяснила, как повлияет позиция Путина на мотивацию других участников Саммита мира

Несмотря на все заявления российского диктатора Владимира Путина и его окружения по поводу открытости страны-агрессора к переговорам, пока режим РФ к переговорам не готов. Более того, их последние заявления относительно Саммита мира, "в принципе повторяют те, которые мы слышали от них накануне первого Саммита мира". К сожалению, такая позиция Кремля может повлиять и на некоторых участников Саммита мира.

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Об этом OBOZ.UA рассказала председатель наблюдательного совета Украинского института, кандидат политических наук, редактор UA: Ukraine Analytica Анна Шелест. Она подчеркнула: последние сигналы из РФ являются "демонстрацией повышения ставок, а не готовности к любому мирному процессу".

По ее словам, на эту демонстрацию, прежде всего, обратят внимание страны так называемого "Глобального юга".

"Для многих стран Глобального юга вообще не очень ясна цель этого саммита. Окей, мы договорились, мы сформировали позицию, но это не о мире, это о каком-то будущем мироустройстве, которое, как они считают, невозможно рассматривать без присутствия РФ. Поэтому, конечно , такие страны, как Южная Африка, как Китай, как Бразилия, как и многие другие, 100% будут смотреть на реакцию Российской Федерации", – отметила экспертка.

Причем заставить Россию принять участие в саммите некому.

"Нет стран, которые на сегодняшний момент реально оказывают влияние для того, чтобы заставить РР к чему-то. Есть влияние Китая, но это влияние другого плана - не то влияние, которое могло бы заставить ее принять участие в мирном процессе", - отметила госпожа Шелест.

Отказ России участвовать в Саммите Мира никак не повлияет на мнение стран, уже поддерживающих Кремль.

"Те страны, которые откровенно поддерживают РФ, как Иран или Северная Корея - их вообще не беспокоят такие вещи, как Саммит. Даже Китай, хотя КНР и участвовала во встрече в Саудовской Аравии и выдвигала свой, отдельный "китайский план", не имеет столь серьезное отношение к Саммиту мира", – добавила экспертка.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также считает, что представителей государства-агрессора России нужно приглашать на второй Саммит мира. Однако Киев никогда не согласится на соглашение, предусматривающее территориальные уступки и не наказывающее РФ за преступления.

На присутствии представителей страны-агрессора России на втором Саммите мира по завершению войны в Украине настаивают и западные партнеры. Но президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, если россияне будут присутствовать на этой встрече, позиции Украины станут гораздо слабее.

Ранее в России заявили, что будут продолжать "специальную военную операцию" против Украины, пока не выполнят "все задачи по обеспечению безопасности" РФ. Также в Кремле снова соврали о своей "открытости к переговорам", обвинив в нежелании их начинать Украину.

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