Россия изготавливает критические детали для самолетов в Крыму, – представительство президента

Россия использует оккупированный Крым для производства авиадеталей. Симферопольский завод "Фиолент" производит ключевые комплектующие для гражданских самолетов России, в частности Sukhoi Superjet New (SJ-100), Ту-214 и МС-21.

Об этом сообщили в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. В сообщении представительства указано, что предприятия на временно оккупированной территории активно привлекают к программе так называемого импортозамещения, которая должна заменить иностранные детали в российской промышленности.

"Симферопольский завод "Фиолент" поставляет критически важные детали – трансформаторы для бортового оборудования, генераторы, двигатели и прецизионные электромашины", – говорится в заявлении.

По данным представительства, продукция завода используется вместо комплектующих японской компании Tamagawa, которые ранее устанавливали в системах управления и электропитания российских самолетов. Таким образом, Россия пытается компенсировать последствия международных санкций, ограничивших поставки высокотехнологичных компонентов.

Детали из Крыма для Москвы

"Фиолент" входит в перечень предприятий, непосредственно сотрудничающих с российскими оборонно-промышленными структурами. Его продукция не только используется в авиации, но и в морских и промышленных системах.

Украинская власть подчеркивает: привлечение оккупированных мощностей для военно-промышленных нужд нарушает международное право и является доказательством экономической эксплуатации Крыма Россией.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как партизаны продолжают наносить удары по логистике российской армии в оккупированном Крыму. Недавно агенты "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска. В результате воздействия на релейное оборудование было нарушено движение поездов.

