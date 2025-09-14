'Бессмысленная эскалация': в ЕС резко отреагировали на залет российского дрона в Румынию

В субботу, 13 сентября, российский беспилотник снова нарушил воздушное пространство Румынии. В Европейском Союзе резко отреагировали на это.

Там назвали этот инцидент"бессмысленной эскалацией". Об этом в соцсети Х написала Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Дипломат подчеркнула, что нарушение румынского воздушного пространства российскими беспилотниками является очередным неприемлемым нарушением суверенитета государства-члена ЕС.

"Такая бессмысленная эскалация угрожает региональной безопасности. Мы солидарны с Румынией. Я нахожусь в тесном контакте с румынским правительством", – добавила Кая Калас.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал инцидент с российским дроном в Румынии. По его словам, Россия продолжает провоцировать и должна заплатить конкретную цену за такие действия против НАТО.

Напомним, что накануне, вечером 13 сентября, из-за российских дронов в Польше закрывали аэропорт Люблина, а в Румынии объявляли тревогу. В Польше, как и в Румынии, также поднимали в воздух истребители.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что действия России указывают на отсутствие у Кремля настоящего желания мира. По ее словам, вторжение БПЛА в Польшу и неоднократные попытки РФ проверить красные линии в странах-членах НАТО разоблачают расхождение между заявлениями Москвы и ее поступками.

