Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия больше не претендует на всю территорию Донецкой области. В частности, конкретные предложения по таким вопросам обсуждались во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

Об этом сообщает турецкое издание tgrthaber.com. Однако есть важный нюанс – в Кремле никак не комментировали и не подтверждали соответствующее заявление.

Что сказал министр МИД Турции

Фидан отметил, что Россия сначала требовала от Украины территории четырех регионов в пределах их административных границ (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области), но отказалась от этих требований.

"Теперь они отказались от этих требований и соглашаются оставаться на линии соприкосновения, за исключением одного района: как вы знаете, Донбасс разделен на две части – Луганск и Донецк. Сейчас существует предварительная договоренность о передаче им 25-30% Донецка, которые остались, и сохранение Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения", – подчеркнул министр.

По его мнению, готовность Москвы закрепить договоренности под гарантии безопасности формирует чрезвычайно "прекрасно основу для рамочного соглашения".

Напомним, ранее в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Путин выдвинул для окончания войны против Украины. Согласно его заявлениям, в Кремле не отказались ни от каких своих условий, которые неоднократно озвучивались представителями РФ. Среди них: территориальные уступки, запрет НАТО и государственный статус русского языка.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам бывшего советника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, на переговорах на Аляске президент США Дональд Трамп "не проиграл", но диктатор Владимир Путин – "явно победил". Главе Белого дома фактически удалось лишь договориться о следующих встречах.

