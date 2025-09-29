'Российская подрывная деятельность не сработала': Зеленский поздравил Санду с победой ее партии на выборах в Молдове

Президент Владимир Зеленский провел разговор со своей молдавской коллегой Майей Санду. Он поздравил с победой ее партию на выборах и пожелал дальнейших успехов.

Видео дня

Украинский лидер подчеркнул, что российская дестабилизационная активность не сработала. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Детали

"Говорил с президентом Молдовы Майей Санду. Рад поздравить Майю с очень важной победой и пожелать успеха. Эти выборы показали, что российская дестабилизационная активность проигрывает, а Молдова в Европе – выигрывает", – говорится в сообщении.

Глава украинского государства подчеркнул, что подрывные действия Москвы и длительная дезинформация не дали результата. Зеленский отметил, что особое значение имеет эффективность, с которой Молдова смогла противостоять угрозам благодаря совместным усилиям с партнерами.

"Мы всегда поддерживаем Молдову. Будем вместе работать и в дальнейшем. Совместно преодолеваем вызовы и строим такое будущее, чтобы во всех сферах у наших народов была хорошая перспектива – безопасностная, экономическая, а значит, и социальная", – резюмировал глава государства.

Что предшествовало

На парламентских выборах в Молдове, состоявшихся в воскресенье, 28 сентября, безоговорочную победу одержала проевропейская партия президента Майи Санду "Действие и солидарность". Политсила получила голоса около половины проголосовавших избирателей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Майя Санду заявила, что Молдова может стать плацдармом для вторжения России в Одесскую область. Такой сценарий она не исключала в случае победы на выборах пророссийских сил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!