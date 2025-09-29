На выборах в Молдове победила проевропейская партия Майи Санду: почему голосование назвали историческим

На парламентских выборах в Молдове, состоявшихся в воскресенье, 28 сентября, граждане страны дали четкий ответ на вопрос, каким – и с кем – видят свое будущее. Безоговорочную победу одержала проевропейская партия действующего президента Майи Санду "Действие и солидарность": политсила получила голоса около половины проголосовавших избирателей.

Голосование уже назвали историческим, а Москва, вложившая немало денег и усилий для приведения к власти пророссийских сил, может попытаться дестабилизировать ситуацию в стране. Что известно о выборах в Молдове и почему они были крайне важными, рассказывает OBOZ.UA.

Выбор в пользу Европы: в Молдове победила партия Санду

Выборы в парламент Молдовы состоялись накануне, поэтому по состоянию на утро понедельника официальные результаты голосования еще не объявили.

Однако после обработки Центральной избирательной комиссией протоколов с 99,38% участков результаты сомнений не вызывают: победила партия президента Санду "Действие и солидарность" (PAS): за нее проголосовали 49,95% избирателей, пришедших на избирательные участки.

Основным соперником PAS на этих выборах был пророссийский "Патриотический блок" под руководством бывшего президента Игоря Додона: он набрал 24,31%.

Также, учитывая утвержденный молдавским законодательством проходной барьер в 5% для партий и в 7% для политических блоков, в новый парламент попадут блок "Альтернатива" (8%), партия "Демократия дома" (6,2%), "Наша партия" (5,64%).

По данным молдавского издания News Maker, одним из сюрпризов этих выборов стало попадание в парламент "Демократии дома" Василия Костюка. Этот политик, как в свое время пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джоржеску, сделал ставку на TikTok – и вместо прогнозируемых 2-3% получил более 5%.

Впрочем, эксперты предполагают, что одной соцсетью успех Костюка и его партии не объясняется: News Maker пишет, что за эту политсилу "могла вписаться "сетка Шора (пророссийского олигарха Илана Шора, его партия "Шор" в Молдове запрещена. – Ред.)" или, по крайней мере, ее часть".

"В гонке не осталось открыто шоровских проектов, хотя в связях с беглым олигархом обвиняли Викторию Фуртунэ, лидера партии "Молдова Маре". Но буквально в день голосования эту партию сняли с выборов. И партия суверенистов, которая при этом имеет свою "нативную" базу сторонников, теоретически могла стать опцией", – отмечено в материале издания.

Партия действующего президента Молдовы PAS оказалась единственной проевропейской партией, прошедшей в новый парламент.

Другие ориентированные на Европу политсилы – PSDE, CUB, LOC, ALDE, Respect Moldova – все набрали менее одного процента. Блок "Вместе", заявлявший себя как альтернатива PAS, взял даже меньше голосов, чем независимые кандидаты.

По итогам выборов PAS получает достаточное количество мандатов (около 55 из 101), чтобы самостоятельно сформировать большинство и противодействовать ориентированной на Москву оппозиции. Поэтому партия президента сохраняет всю власть в стране, а Молдова продолжает курс на евроинтеграцию.

И именно потому, что Москва прилагала сверхусилия для того, чтобы привести к власти в Кишиневе пророссийские силы, эти выборы в Молдове уже назвали историческими. Ведь граждане страны, несмотря на огромные финансовые вливания Кремля, мощную пропаганду и тонны фейков, уверенно подтвердили свой европейский выбор – и не позволили превратить свою страну в еще одну фактическую российскую колонию.

"Молдаване, вы написали историю! Вы первые, кто победил россиян в войне нового типа", – прокомментировал результаты волеизъявления бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза.

Как проходило голосование

Всего на выборах в парламент Молдовы баллотировались 14 партий, четыре блока и четверо самовыдвиженцев (для них проходной барьер составляет 2%).

Атмосфера перед днем голосования в стране была крайне напряженной. Основные соперники, PAS Майи Санду и "Патриотический избирательный блок" Додона, предупреждали своих сторонников о возможных провокациях и фальсификациях.

И отчасти оказались правы.

Так, из Италии, Испании, Румынии, Бельгии и США поступали сообщения о "минировании" избирательных участков, где голосовали граждане Молдовы. При этом именно диаспора на Западе является критически важной для PAS и именно она сыграла решающую роль как на последних президентских выборах, так и во время референдума о вступлении Молдовы в ЕС.

Между тем жители непризнанного Приднестровья с самого утра жаловались на пробки на мостах через Днестр и затрудненный из-за этого доступ на участки. Участков в этом году было вдвое меньше, чем обычно: 15 вместо 30. Часть из них в последний момент перенесли дальше от границы с Приднестровьем "из соображений безопасности".

Санду перед выборами заявляла о беспрецедентной пророссийской кампании дезинформации, в день голосования рассказала о запрещенных законом случаях организованного "подвоза" избирателей на участки. По данным полиции, это происходило, например, в Беларуси, куда привезли избирателей из России.

Вставил свои "5 копеек" в ход избирательного процесса и основатель Telegram Павел Дуров: в день выборов он написал, что "около года назад" некий посредник якобы от имени французской разведки просил его удалить несколько каналов в Молдове, выступавших с политических позиций, которые "не нравились правительствам Франции и Молдовы".

А экс-президент Додон еще до подсчета голосов заявил о "победе оппозиции" и призвал сторонников выйти в понедельник на массовую манифестацию, чтобы "защитить" эту "победу".

Еще во время кампании молдавские власти неоднократно заявляли о беспрецедентном количестве фейков, заполонивших интернет: большинство из них были направлены против Санду и ее сторонников и, по мнению чиновников Молдовы, были созданы силами, поддерживающими Кремль.

А избирательная инфраструктура Молдовы в течение субботы и воскресенья подверглась ряду кибератак, в результате чего прекратили работу несколько тысяч молдавских сайтов.

Попытается ли Россия взять реванш

Как уже отмечалось, еще до начала подсчета голосов пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон, который возглавляет спонсируемый Кремлем "Патриотический блок" заявил о своей уверенности в победе в избирательной гонке.

Он тут же объявил "мирный протест" в понедельник, 29 сентября: на него Додон позвал сторонников своего блока, которые, по его словам, должны "защитить победу". Старт "протеста" анонсирован на 12 часов дня.

"Мы должны быть готовы завтра защищать нашу победу. То, что оппозиция победит на этих выборах – уже очевидно", – сказал в день выборов бывший президент Молдовы.

Реагируя на самоуверенные заявления Додона, в полиции Молдовы выступили с предупреждением. Там подчеркнули, что не допустят дестабилизации общественного порядка и беспорядков после проведения выборов в парламент республики.

В полиции рассказали, что владеют информацией о некоторых группах лиц, которые намерены в течение дня 29 сентября "организовать беспорядки и дестабилизацию в столице в рамках анонсированного протеста".

"Силы правопорядка не допустят нарушений закона, дестабилизации общественного порядка, угрозы гражданам и подрыва национальной безопасности. Полиция напоминает организаторам, что они несут ответственность за проведение заявленных мероприятий", – цитировали правоохранителей в News Maker.

В полиции также призвали граждан "обдумывать свои решения и действия и не допускать вовлечения в противоправные действия, за которые предусмотрена уголовная ответственность".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова может стать плацдармом для вторжения России в Одесскую область. Такой сценарий она не исключала в случае победы на выборах пророссийских сил.

