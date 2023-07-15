'Российская оккупация приносит насилие и унижение': Зеленский пообещал не оставлять никого в российской неволе. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины не могут оставить ни одного человека, города и села в российской неволе. Он подчеркнул, что повсюду, куда пришла оккупация, царят насилие и унижение.

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Об этом глава государства сказал в своем видеообращении, обнародованном 15 июля. "Одно из всего самого страшного, что приносит война, – это разделение… Мы не можем оставить ни одного нашего человека, ни один город и село в российской неволе. Везде, куда приходит российская оккупация, царят насилие, унижение людей", – отметил он (видео размещено внизу новости).

Зеленский также поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину в том, что только полное освобождение всей ее территории позволит вернуть полную силу международному порядку.

"Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад. Артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь". 47-я отдельная механизированная бригада "Магура". Десантники "79-ки". 3-я отдельная штурмовая бригада. 80-я отдельная бригада ДШВ. 57-я отдельная мотопехотная бригада. Я благодарю всех вас! Вы просто все молодцы! Все, кто храбро, стойко, сильно бьется ради Украины! Украина обязательно победит!" – заверил президент.

В то же время Зеленский назвал очень важным и содержательным сегодняшний визит президента Южной Кореи в Киев:

"Очень важный визит, очень важное направление нашей международной работы. ...Сейчас когда от глобальной поддержки Украины напрямую зависит скорость завершения войны, мы делаем все возможное, чтобы такая поддержка была максимально интенсивной, максимально содержательной".

Глава государства пообещал сохранять "наивысший темп международной работы на всех уровнях", чтобы восстановить мир для всей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он посетил Бучу и Ирпень, а также встретился с Зеленским. Это первый визит президента Южной Кореи в истории двусторонних отношений.

– По словам Зеленского, ходе встречи обсуждались возвращение депортированных украинцев, формула мира, энергетическая безопасность и экономическое сотрудничество.

– По данным Le Monde, Индия и Франция решили создать свой мирный план для Украины, который будет отличаться от предложенных ранее.

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