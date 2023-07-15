Индия вместе с Францией хочет разработать мирный план для Украины: в Le Monde раскрыли детали

Индия решила совместно с Францией разработать собственный мирный план для завершения войны в Украине. Он, как ожидается, будет отличаться от предложенных ранее инициатив.

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Об этом пишет французская газета Le Monde. По ее данным, соответствующее поручение премьер-министр Индии Нарендра Моди дал после своего визита в Париж 13-14 июля, куда ездил по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Политики приняли важные решения о поставках истребителей и подводных лодок. Говорили и об Украине.

В частности, Макрон призвал Моди активизировать международную деятельность Нью-Дели и присоединиться к урегулированию войны.

Тот заверил, что выступает за дипломатическое завершение конфликта, однако не подтвердил, что хочет выступить посредником.

По данным Le Monde, после встречи Моди поручил подчиненным разработать вместе с Францией мирный план для Украины, чтобы выйти из "дипломатического тупика".

Речь идет об инициативах, которые будут отличаться от предложений Китая и Латинской Америки, Африки и Азии, пишет газета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украину пытаются "усадить" за стол переговоров – запущена большая кампания в связи с этими усилиями, но Киев согласится на дипломатический процесс только на своих условиях.

– О том, как страны третьего мира пытаются своими "мирными" инициативами подыграть Москве и что из этого может выйти, читайте в материале по ссылке.

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