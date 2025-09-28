* - "Не пытайся понять Толстопуза – свихнёшься!" (фраза из мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь")

Знаете, в последних своих поступках Трамп не удивил в целом, только - в частностях. Он проявил абсолютную стабильность и предсказуемость в контексте своей традиционной непоследовательности. И почти обязательного сползания с гребня содержательно-эмоциональной волны своих реакций к её подножью и последующего вскарабкивания в обратном порядке. Вербальная синусоида Трампа – это его константа. Поэтому лично мне до конца не понятны повсеместные восторги всевозможных экспертов и комментаторов на предмет сказанного обитателем Овального кабинета с главной геополитической трибуны планеты в ООН. Ну, разве что глубина отдельных бравурно комплементарных утверждений американского гаранта о военных перспективах Украины оказалась действительно несколько неожиданной. А так – всё в пределах традиционной схемы: мы – не помогаем, лишь посредничаем и торгуем оружием, Европа - всё финансирует и гарантирует, Украина – несёт кровавое бремя борьбы со злом, Россия, при любом раскладе, - достойна определенного понимания и даже сочувствия.

Ну, помилуйте, словесные качели Трампа за девять месяцев его второго пришествия во власть уже стали хронической мигренью международного сообщества. Конечно, очень позитивен даже просто проукраинский подтекст отдельных высказываний Фредовича. Благо – и вызванная этим волна оптимизма среди украинцев. Но сколько же к этому времени он говорил откровенных гадостей и лжи об Украине! Да и лишал её финансирования и разведывательных данных, изгонял президента Зеленского из Белого Дома, восхвалял фашиста Путина и аплодировал ему тоже не Папа Римский. Впрочем, кто старое помянет… Кстати говоря, считаю глупостью мнение, что очередной вираж изменения трамповского мироощущения вызван синхронным всплеском эффективности американской разведки. Наконец доложившей главе государства об истинном положении вещей на российско-украинском фронте и в экономике РФ. Спецслужбы США традиционно работают на неизменно высоком уровне, имея самые мощные в мире финансовые, технологические и агентурные возможности.

Речь в ООН, как и последующая встреча с Зеленским и сопутствующие пресс-конференции, а также комментарии в соцсетях должны были обязательно принести президенту США многовекторные персональные приобретения. Думается, своим докладом он намеревался обязательно достичь четыре ключевые цели. Продать "оптом" на глобальном информационном рынке своё бесподобие и надуманную миротворческую доблесть как можно дороже и цинично продолжать домогаться Нобелевской премии. Резонансно эпатировать публику, оставаясь со значительным отрывом главным ньюсмейкером цивилизации. Угодить американскому электорату, который согласно последним исследованиям общественного мнения явственно не доволен многими действиями своего лидера. Взбодрить международных партнеров, вновь поставив их перед фактом, что отныне США уже не являются глобальным лидером и международным полицейским, а соответствующие функции прогрессивным странам необходимо выполнять и компенсировать собственными силами.

Опрос The Economist и YouGov середины сентября продемонстрировал, что рейтинг одобрения Трампа составляет 39% (самый низкий показатель за все время проведения еженедельных исследований), а рейтинг неодобрения – максимальные 57%. Проведенный в это же время международной организацией Ipsos и газетой The Washington Post опрос свидетельствует, что 76% респондентов считают Трампа не заслуживающим желанной Нобелевской премии, тогда как 22% имеют противоположную точку зрения.

Наконец, 60% американцев не одобряют подход Трампа к войне в Украине, а 58% — не поддерживают его отношение к конфликту между Израилем и ХАМАС. Последнее исследование Pew Research Center констатирует, что около 60% американцев не уверены в способности Трампа принимать мудрые решения в отношении российско-украинской войны. 29% считают, что США не оказывают достаточной поддержки Украине, 25 - что поддержка на правильном уровне, 18 - что содействие слишком большое. Исследовательский центр Chicago Council on Global Affairs, ссылаясь на данные нового опроса, сообщает о "драматическом росте поддержки Украины со стороны республиканцев". Свыше 60% ратуют за военную и экономическую помощь Украине. Свыше 70% выступают за усиление санкций против России. 60% положительно относятся к Зеленскому, а к Путину - лишь 10%.

Так как же Трампу ещё реагировать на столь весомые смещения в общественных настроениях, как не путем соответствующего корректирования информационной повестки? Это – не вопрос прозрения или совести, которые этому фигуранту не очень присущи. Здесь просто возобладал неизбежный прагматизм. Поэтому он и говорил то, что мы и не надеялись уже услышать. Американская демократия – это единственное, что способно натужно и ситуативно, но преимущественно удерживать эгоистичного, экзальтированного и алчного Трампа в поле притяжения разума, справедливости и добра. А иначе бы – Канада, Гренландия, Панама и далее по списку великодержавных и вполне себе имперских притязаний лидера республиканцев.

В тоже время Украине необходимо в полной мере извлекать для себя пользу из любых позитивных, близких к ним, похожих на них и прочих благотворных телодвижений американского народовластия. Именно народ США, а не его наделенные властью представители – истинный партнер Украины. Таковы современные реалии "коммерческой" геополитики Трампа.