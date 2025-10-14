Речь идет сразу о двух паспортах РФ: в СБУ объяснили, почему лишили Труханова гражданства Украины. Документы

Служба безопасности Украины официально сообщила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекращено украинское гражданство на основании доказательной базы, которую собрала спецслужба. По материалам СБУ, Труханов является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Видео дня

Об этом Служба безопасности сообщила вечером во вторник, 14 октября. В СБУ предъявили доказательства российского гражданства Труханова.

"Как установила СБУ, по состоянию на сейчас действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы", – говорится в сообщении.

Российский загранпаспорт Труханова

СБУ установила, что на сегодня Труханов имеет загранпаспорт страны-агрессора, который получил 15 декабря 2015 года – уже после начала войны РФ против Украины. Документ был выдан на десять лет, сейчас он является действующим.

"Так, согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Леонидович Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта. Он выдан сроком на 10 лет и сейчас является действующим документом", – подчеркнули в СБУ.

Служба безопасности также обнародовала фото соответствующих документов.

Российское гражданство Труханова

В СБУ также доказали, что Геннадий Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора несмотря на отмену действия внутреннего паспорта РФ.

По имеющейся информации, в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы относительно его внутреннего паспорта. В ответ на это тогда суд в Московской области отменил действие этого документа.

Однако это не является основанием для лишения его гражданства России.

"Но в дополнительных пояснениях суд сообщил, что отмена или отказ лица от такого документа "не влечет лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законном основании".

Таким образом Геннадий Труханов до сих пор остается гражданином России.

Он также имеет идентификационный код, который отображается в базе данных "федеральной налоговой службы РФ".

Как сообщал OBOZ.UA:

По решению президента Украины Владимира Зеленского, городского голову Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Кроме Труханова, без гражданства остались бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев и танцовщик балета Сергей Полунин.

Труханов отрицает, что имеет российское гражданство и назвал это фейком. Он заявил, что будет подавать иск в суд и обжаловать решение президента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!