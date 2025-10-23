Разочарование Трампа Россией достигло новых высот после разговора Рубио с Лавровым – Axios

США ввели новые санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, пытаясь заставить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прекращение огня. Это первые санкции Вашингтона против России с начала войны с Украиной, принятые уже после вступления Трампа в должность.

Как сообщает издание Axios, решение о санкциях приняли после провального разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Источники в Белом доме говорят, что именно эта беседа стала "последней каплей" для Трампа.

Разговор без результата

По словам американских чиновников, после телефонного контакта с Лавровым стало очевидно, что Москва не готова к серьезным договоренностям о мире. Разговор завершился без прогресса, и администрация Трампа решила отменить запланированную встречу президента с Путиным. Это решение открыло путь к объявлению новых санкций.

В Белом доме признали, что Трамп долго воздерживался от таких шагов, потому что надеялся решить вопрос дипломатическим путем. Теперь же, по словам источника, его "разочарование Россией достигло новых высот".

Санкции против энергетического сектора

Министерство финансов США объявило о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла" – компаний, которые занимаются добычей, переработкой и продажей нефти и газа как в России, так и за ее пределами. Ограничения коснулись и нескольких дочерних структур. Все активы этих компаний в США замораживаются, а американским гражданам запрещено иметь с ними любые деловые отношения.

"Санкции усиливают давление на энергетический сектор России и ослабляют способность Кремля получать доходы для финансирования военной машины и поддержки ослабленной экономики", – говорится в заявлении Минфина США.

"Пришло время действовать"

На совместной встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп подтвердил, что настал момент ввести "большие санкции". Президент заявил, что хочет скорейшего завершения войны, а России пожелал "вернуться домой".

"Я долго ждал. Это серьезные санкции. Мы надеемся, что они не продлятся долго и что война будет урегулирована. Мы хотели бы, чтобы они заняли линию [контакта] и вернулись домой", – сказал Трамп, выразив надежду, что Путин и Владимир Зеленский "станут благоразумными".

Он также упомянул, что отказался от передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, поскольку обучение по их использованию занимает до года.

