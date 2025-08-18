"Разговоры прекратятся": Рубио объяснил, почему Трамп не спешит вводить новые санкции против РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп не изменил своей позиции по санкциям против России. Если усилия по достижению соглашения об урегулировании развязанной ею войны против Украины не дадут результата, агрессор столкнется с дополнительными ограничениями.

Видео дня

Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News. Журналисты спрашивали, передумал ли американский лидер вводить санкции против РФ после его саммита на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным.

Мнение Рубио

"Я не думаю, что его мнение изменилось. Считаю, что в конце концов, если все эти усилия не дадут результата, России придется столкнуться с дополнительными последствиями", – сказал чиновник.

По его словам, потенциальное мирное соглашение между Украиной и РФ потребует уступок с обеих сторон и администрация Трампа пока пытается воздержаться от усиления давления на Москву, "чтобы не навредить". Потому что, как только Вашингтон введет дополнительные санкции, "переговоры" остановятся.

"Проблема заключается в следующем: как только вы введете дополнительные санкции, сильные дополнительные санкции, разговоры прекращаются. И тогда война просто продолжается", – говорит госсекретарь США.

Он утверждает, что Трамп не отменил никаких санкций против России, ограничения действуют и Москва имеет дело с болезненными последствиями американского и европейского экономического давления.

"Однако мы можем оказаться в точке, где нам придется это сделать, где не будет другого выхода. Мы вполне можем дойти до точки, когда все сделают вывод: "Здесь не будет мира, нам придется ввести больше санкций", – сказал Рубио.

Однако в таком случае, добавил госсекретарь, это будет означать фактический отход от любой перспективы урегулирования войны путем переговоров.

Вместе с тем он отметил, что сейчас говорить о скором достижении мирного соглашения в войне нельзя.

"Мы достигли прогресса в том смысле, что определили потенциальные сферы для соглашения, но остаются некоторые серьезные разногласия. Следовательно, нам еще предстоит пройти долгий путь. Имею в виду, что мы не стоим на пороге мирного соглашения. Мы не находимся на его грани. Но я действительно считаю, что прогресс был достигнут", – добавил госсекретарь США.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп не сдержал обещание ввести вторичные санкции против Российской Федерации еще 8 августа. И министр финансов страны Скотт Бессент заявил, мол, этому есть веская причина. Он также добавил, что в зависимости от результатов встречи на Аляске санкции против РФ могут быть усилены или ослаблены.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп выразил убеждение, что Трамп сможет заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну против Украины, потому что для этого у него остается опция введения санкций. И если ограничения будут действительно серьезными, а их выполнение будет строго контролироваться, они способны лишить Кремль денег на продолжение боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению новых санкций против военно-промышленного комплекса России. Речь идет об ограничительных мерах в отношении почти ста физических и юридических лиц, связанных с беспилотными технологиями в дронах.

