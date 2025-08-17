Трамп может заставить Путина задуматься о цене войны: Шарп сказал, какой шаг должны сделать США

Президент США Дональд Трамп может заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну против Украины. Для этого у американского лидера остается опция введения санкций против России, что он обещал сделать, выдвинув ультиматум Москве до саммита на Аляске.

Если санкции будут действительно серьезными, а их выполнение будет строго контролироваться, они способны лишить Кремль денег на продолжение боевых действий. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Как Трамп может остановить Путина

Размышляя о том, какими могут быть дальнейшие шаги Трампа, Шарп назвал среди более реалистичных сценариев введение обещанных санкций против России.

"Как мне видится, более реалистичный сценарий – это введение санкций против России, то, что Трамп обещал в рамках ультиматума. Здесь, правда, вопрос, какие санкции в итоге будут введены и как их соблюдение будет контролироваться, поскольку именно это определяет, насколько санкции эффективны", – отметил эксперт.

К введению санкций Трампа может подтолкнуть разочарование из-за неуступчивости российского диктатора, считает Шарп.

"В случае, если Путин разочаровывает Трампа и санкции вводятся, при этом некоторая помощь Украине, которая была согласована во времена Байдена, продолжает по инерции поступать, и Трамп выражает, как минимум, готовность продавать больше вооружения Украине, ситуация может измениться", – отметил он.

В случае введения эффективных санкций, удар по российскому бюджету, который они вызовут, может оказаться значительно эффективнее, чем все саммиты, звонки и попытки уговорить Путина закончить войну, вместе взятые.

"Если вводятся эффективные санкции, то есть такие, которые бьют по российскому бюджету, лишают Россию заметной части дохода, то воевать станет просто не то, чтобы не на что, а просто будет меньше средств для ведения войны и пострадает уровень жизни в России. Тогда Путин должен будет задуматься над ситуацией", – резюмировал Шарп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне, 16 августа, лидеры ЕС и Трамп обсудили гарантии безопасности для Украины. Стороны, по данным СМИ, обсуждали гарантии для Киева по примеру статьи 5 (о коллективной обороне НАТО) при поддержке европейцев и американцев. С такой идеей выступила Италия.

