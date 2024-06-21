Прошли два года и сто восемнадцать дней войны. Сегодня карты ISW что-то все никак не обновляются, поэтому я не могу вам сказать точно, что происходит на линии фронта. Но судя по тому, что в пабликах тишина, вроде ничего страшного пока не случилось. Впрочем, как, увы, и хорошего…

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Путин был чрезвычайно говорлив и давал развернутые комментарии по всем животрепещущим вопросам. В частности, он заявил, что договор с КНДР - это продолжение договора 1961 года (об этом я уже вчера писал).

Еще он довольно подробно рассказал, что не считает Украину агрессором. Вернее считает, но лишь в отношении ЛНР/ДНР, причем в то время, когда они еще не были субъектами РФ. Из этого он делает вывод, что Украина не ведет агрессии против России. И, следовательно, КНДР не должна оказывать военную помощь России.

Но мы ж понимаем, что все это может поменяться. Скажет: раньше Украина не была агрессором, а теперь - стала. Поскольку теперь пять бывших украинских областей являются частями России, а ВСУ все их не покидает и не покидает. Мы их и по-хорошему просили, и по-плохому… Нет! Не уходят с нашей Новороссии. Как же это еще можно назвать, если не агрессией?

Он также сказал, что никаких северо-корейских солдат он не просил, а Ким Чен Ын ему их не предлагал. Сказал, что в этом нет необходимости. Но мы же понимаем: сегодня нет необходимости, а завтра, раз - и есть…

Встанет перед Путиным призрак новой мобилизации (а осенью он, скорее всего, встанет) и поедут кимченыновские солдатики на Украину воевать, никуда не денутся. Тем более, что наверняка у северо-корейских генералов руки чешутся проверить боеспособностью своей армии в настоящей войне, а не на парадах и маневрах…

Путин помнит как болезненно воспринял народ мобилизацию осенью 2022 года. Сколько людей сбежало за границу. А с женами мобиков он до сих пор сладить не может, они все орут и орут… А тут такая замечательная оказия: Корейская Народна Армия (КНА) готова присоединится к россиянам в их "справедливой борьбе с американским имериалистами и их марионетками в Киеве". А раз так, то и не надо никакой мобилизации…

Еще он довольно подробно говорил о своих недавних условиях мира. Он опять говорил, что основой для переговоров являются Стамбульские и Минские договоренности, а вовсе не какие-то там "формулы мира". При этом он опять подчеркнул, что условия могут меняться в зависимости от текущей обстановки.

Но в этот раз он воздержался от того, чтобы сказать "в худшую для Украины сторону". Видимо его генералы ему подсказали, что для таких радикально-оптимистических заявлений пока нет достаточно оснований.

Может в худшую, а может и в лучшую для Украины сторону… Поживем - увидим. Тут уже и Южная Корея (арсеналы которой точно не меньше северокорейских) заявила, что раз такое дело и Путин спелся с Ким Чен Ыном, то тогда и они начнут поставки оружия Украине. А почему нет?

Путин тут же встрепенулся и начал делать в адрес Сеула какие-то туманные намеки, угрожать и т.д. Видно было, что он слегка струхнул и такого хода со стороны своих оппонентов не предполагал. Мы же знаем, что он парень ситуативный и на три-четыре шага вперед не просчитывает. У него все больше одно- двухходовки в почете…

Путин опять долго и нудно рассуждал об условиях применения им ядерного оружия, о необходимости коррекции российской ядерной доктрины, и что его ответный ядерный удар всех уничтожит. Он также дал понять, что если ему в Украине будет светить "стратегическое поражение", то он не задумываясь применит ядерное оружие.

Еще Путин много рассуждал о легитимности Зеленского, но вы эту тему не любите, поэтому я не буду тут ее касаться. Да, да, я помню: "общеукраинский консенсус", 70%. Вопросов нет.

В общем, по всему видно, что война сделала новый виток по спирали, ожесточенность ее нарастает и конца всему этому ужасу - не видно. Что ж, будем уповать на милость Божью, западное оружие и храбрость украинских воинов. Это именно так триада, которая и должна привести нас к победе.

Слава Украине!🇺🇦

Из Израиля особых новостей нет.

Судя по тому, что главной новостью дня стала находка какого-то древнего корабля на дне моря (90 км от берега, возраст - 3300 лет, на борту были сотни кувшинов) - в секторе Газа и на границе с Ливаном ничего экстраординарного не случилось. Может это и к лучшему…