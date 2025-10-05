"Рано или поздно гробы вернутся домой": Орбан заявил, что Европа "дрейфует в войну"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал громкое заявление о том, что Европа якобы "дрейфует в войну". Он утверждал, что "рано или поздно гробы вернутся домой с павшими молодыми людьми".

Об этом политик сказал во время эфира на Kossuth Radio. Он также отметил стремление Венгрии к прекращению огня, миру и непрерывным дипломатическим переговорам, призвав венгров заботиться о собственном мнении, а не о мнении других членов ЕС.

Орбан пугает Европу "гробами молодых людей"

По словам Орбана, якобы все больше европейских стран начали разделять его мнение о том, что Европа "дрейфует в войну" и "рано или поздно гробы вернутся домой, с погибшими, павшими молодыми людьми".

Чиновник заявил, что опасность войны в Европе растет, и венгры не хотят брать ее на себя. Он убежден, что Венгрия должна сосредоточиться на собственной позиции и "заботиться о собственном мнении", а не придерживаться взглядов других 26 стран-членов Евросоюза.

Однако, по его словам, каждый народ имеет право решать, хочет ли он быть в общем союзе с другим народом.

Ранее он утверждал, что Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз, потому что "венгры не хотят быть в одном Европейском Союзе с украинцами", чтобы не разделить их "очень сложную" судьбу. Зато судьба украинцев – быть рядом с Россией.

Буферное государство между Венгрией и Россией

Также Орбан заявлял, что Венгрия заинтересована в существовании Украины как буферного государства между Будапештом и Москвой. По его словам, его страна не хотела бы иметь непосредственную границу с Россией.

"Есть три страны, которых мы точно не хотели бы иметь соседями: немцы, турки и русские", – заявил политик. По его словам, для Венгрии всегда было важно, чтобы между ней и великими империями существовали определенные географические барьеры.

Он подчеркнул, что нынешнее расположение Украины является выгодным для безопасности Будапешта.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Украины Владимира Зеленского, ни одна страна не может блокировать вступление Украины в Европейский Союз, поскольку это желание самой страны и воля Европы. В частности, не может этого делать и Виктор Орбан.

